Anson Lo三度Encore 哽咽告白：害怕令你们失望 澳门骚圆满结束 坐小飞船登顶宠粉

一连两场《ANSON LO「KINGDOM」 LIVE TOUR 2026 - MACAO》在澳门的伦敦人综艺馆圆满结束，相隔半年再次化身「埃及教主」的卢瀚霆（Anson Lo），除了继续沿用重逾30磅、镶嵌13万颗水晶的华丽战衣跳唱《Heartbreaker》与《EGO》炸台外，跳唱《ON》时更安排烟花效果，令水晶战衣闪爆全场！身为「潮流教主」的Anson Lo为澳门站花尽心思，穿上白色长褛深情演绎澳门限定的情歌环节，包括首唱新歌《最后一个降落伞》，并指深情情歌环节恍如是「教主和神徒有一个约会」！

AL登上小飞船亲近「神徒」

接连唱跳完《Lemonade》、《Nah》、《Take That》与《MONEY》四首快歌后，Anson Lo笑问神徒想不想要黏在手臂上的「香汗纸碎」，又将纸碎袋笑言要「储人气」，令全场疯狂尖叫！期间教主解释为甚么不时要抽裤头，全因自己比香港站更瘦，战衣通通要改窄，又慨叹为了备战演唱会、无法大擦澳门美食，例如水蟹粥、田鸡粥、猪扒包等。除了烟花效果外，教主在献唱《你都有今日》时更登上小飞船亲近山顶的神徒，成为澳门期间专属，相当宠粉！

AL与女Dancer大跳辣身舞

教主更在《Rude Boy》中完美呈现刻苦操肌的成果，红色贴身造型没有半点赘肉，与女Dancer大跳辣身舞，令现场气温急升！献唱完《不可爱教主》后，Anson Lo跟神徒BB诉心声，开骚前发烧的他直言，彩排时状态欠佳，觉得舞衣有点沉重，岂料正式表演时看到现场所有神徒，马上充满动力，衣服也顿时变轻盈，并冧爆说：「原来分别不是在于衣服的轻重，分别是在于神徒们是否在场！」其后教主即席模仿神徒们害羞与热情的表情，更扮Fans们High爆揈头跳《Mr. Stranger》的情景，笑爆全场！当「宠粉教主」鞠躬感谢各地神徒专程到澳门支持外，全场观众即默契十足大叫「卢瀚霆」，令教主兴奋不已，更「反模仿」神徒大叫「卢瀚霆」的样子，又一边弹跳一边派出神徒专属的大心心，更高呼：「开心到想除衫！」

神徒大合唱《本命》向教主示爱

到了Encore环节，全场神徒大合唱《本命》向教主示爱，原来「教父」与「教母」亦专程到澳门捧场。Anson Lo换上全新「银灰战士」造型登场，呼应Opening的「埃及王子」造型，型英帅兼备！其后当教主表示要送上最后一首歌时，神徒纷纷惊叹「吓？」，教主即席戏精上身演绎出三个不同版本的「最后一首歌」，认真鬼马！二度Encore时，Anson Lo与神徒deep talk，Anson Lo坦言过去一个月因节食戒口、密集训练而情绪低落、信心动摇，更在练唱《我的支持型伴侣》时屡遇挫折，陷入自我怀疑。他承认即使鼓励大家保持正能量，自己亦容许有软弱时刻，需要沉淀与陪伴；他近期学会筛选外界声音，专注有益自己的事，承诺与神徒一同进步。全场掌声雷动。他续说：「开骚前的自我质疑，在看到满满「粉红海」后一扫而空，神徒的笑容正是我的强心针。」

神徒无私的爱，使Anson Lo最担心令他们失望，因他最在意痛锡自己的人的看法，「怕你们失望之余，怕你们没有面目告诉别人你是Anson Lo卢瀚霆的粉丝。很多时候都会担心你们很大压力、追我时会被欺负、会不够胆继续去追我……」听着全场神徒十分肯定的大叫「不会」，Anson Lo一度眼湿湿，整理好情绪后，续说：「我会继续追赶着大家支持我的脚步，有时你们会觉得我已经飞得很高、走得太远，但其实更多的是你们支持我的步伐更快。」听到有神徒大叫「跟你一世」，Anson Lo再度感触落泪，并笑着怪责大家弄哭自己。

AL三度Encore

情深对话后，Anson Lo随即送上《致我》、《Hey Hey OK！》，又问大家是否赶时间。其后换上粉红色外套第三度Encore，先唱出《Charisma》，之后再落台唱《Take That》以及《Rude Boy》，更边唱边拉高外套，将全场气氛推至最高点。顺利完成两场澳门站演唱会后，Anson Lo走到场馆外与神徒见面，并说：「我知道伦敦人综艺馆的一个传统，就是完骚后出来跟大家见面，所以我特别要求能否与大家来一个近距离的good bye。」接着走到每一角落与神徒「自拍」，为演唱会画上完美句号。