张柏芝北京「冰丝带」唱广东歌 沙哑声俘虏乐迷获赞转音掀回忆杀

张柏芝昨晚登陆北京国家速滑馆「冰丝带」演出《全球城市数字友好MarsX演唱会》。舞台全息光影交织，她一袭华服惊艳亮相，一开口便唱广东歌《星语心愿》，接着她说：「台面有点滑，想走去你们那边，要走得慢一点。看到你们，很感动，谢谢大家到来，今天带来了几首歌，望能带给大家温暖，接着带给大家的这首歌，请留意歌词，希望永远有人陪伴在你们身边。这首歌就是《任何天气》。」而紧接的是《即使没法讲》。

张柏芝「长得很好听」？

柏芝唱最后一首歌《目的地》前感性表示：「刚才有一点点压力，有点害怕。时间过得很快，可能因为太享受，已是最后一首歌了，送给大家这首《目的地》，希望你们可以想去到你们想去的地方，身体健康最重要。」柏芝慵懒、沙哑的独特音色极具辨识度，细腻转音满是情怀，有看完柏芝这场表演的乐迷直呼︰「每个转音都是回忆杀，完全不需要字幕，超绝舞台表现力看得太让人过瘾了」，甚至称「长得很好听」——意思是柏芝的颜值和声线一样，都是最高级别的享受。