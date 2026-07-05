TVB火辣女神何泳芍穿细码比坚尼 蜜桃臀疯狂弹跳画面震撼 尽展丰满上围好吸睛
更新时间：14:59 2026-07-05 HKT
发布时间：14:59 2026-07-05 HKT
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现年31岁的TVB「性感女神」何泳芍（Honey），凭借其健康的小麦肤色和在《3日2夜》中展现的火辣身材，人气持续高涨，性感形象早已深入民心。近日，热爱阳光与海滩的她飞往越南岘港享受假期，并在社交平台高调分享了一系列令人热血沸腾的水着影片，其性感尺度再次引爆网络话题。
何泳芍火红比坚尼袭岘港
旅程中，何泳芍心情大好，整个人散发出无比魅力，颜值达至巅峰状态。从影片可见，她特意在天还未亮的清晨五点，便换上一套极度惹火的红色比坚尼，来到岘港的绝美海滩。在晨曦的映照下，何泳芍显得活泼好动，时而在沙滩上迎著海风肆意奔跑弹跳，长发随风飘扬，展现出健康性感与充满动感的活力；时而跃入清澈的海水中畅泳，与友人嬉戏自拍，脸上挂著招牌式的灿烂笑容，尽情享受这趟旅程的惬意与幸福。
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何泳芍比坚尼布料极少
何泳芍身上的火红比坚尼成为了全场焦点。该比坚尼布料极少，设计大胆，完美勾勒出她惊人的身材曲线。贴身的剪裁令她本已极丰满的上围更显激凸，视觉效果极度诱人。
何泳芍蜜桃臀疯狂弹跳
然而，最让网民为之疯狂的，是她那令人称羡的「蜜桃臀」。其中一幕，何泳芍背向镜头跑向大海，她所穿的比坚尼小裤极细，完全无法包裹住她丰满圆润的臀部，导致极大部分的臀部线条展露无遗。随著她奔跑的节奏，其蜜桃臀亦随之疯狂弹跳，画面极具震撼力，看得一众粉丝心旷神怡。
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