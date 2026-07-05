Taylor Swift世界婚礼细节流出 视后Lena评美式足球似「基佬色情片」？ 天后反应曝光

美国乐坛天后Taylor Swift与美式足球员Travis Kelce于7月3日于麦迪逊广场花园体育馆（MSG）举行的世纪婚礼虽已落幕，但相关花絮仍陆续曝光，话题延烧不断。

Karlie Kloss惊喜现身 Selena Gomez盛装抢镜

出席嘉宾的造型率先成为焦点，包括与Taylor Swift曾不和的名模Karlie Kloss惊喜亮相，她穿上露肩金色缎面礼服，胸前缀以优雅垂坠设计，配搭金属感高跟鞋及手拿包出席，与丈夫Joshua Kushner一同亮相，过往与Taylor Swift之间的「绝交」传闻似乎已成过去式。Taylor Swift闺密之一的歌手Selena Gomez则以香槟色亮片鱼尾裙展现经典荷里活魅力，配搭闪钻耳环及复古短发造型。另一闺密名模Gigi Hadid就以粉红色吊带裙抢镜，宝石颈链与飘逸大浪卷发成为全场焦点之一。谢茜嘉艾芭（Jessica Alba）则中门大开，珍妮花洛庇丝（Jennifer Lopez）就穿上皮革裙示人。

相关阅读：Taylor Swift与Travis Kelce亿元婚礼巨星云集 阿当桑迪拿任证婚人 Blake Lively冇影友情已逝

Lena Dunham致辞爆金句

婚礼上，Taylor Swift找来谐星阿当桑迪拿（Adam Sandler）任证婚人，视后Lena Dunham则被指在2日的彩排婚宴上致辞时爆出「劲爆金句」，形容「美式足球其实只系一班直男重演基佬色情片」，全场「有人笑有人倒抽一口凉气」，反应两极。据悉Taylor Swift不但无介意，还即场大赞Lena是「天才」。

Robin Gentry透露甜蜜细节

音乐环节方面，英国殿堂级乐队披头四成员保罗麦卡尼（Paul McCartney）献唱乐队经典歌《I Want to Hold Your Hand》，据悉演出后获新人及一众嘉宾起立鼓掌；Fleetwood Mac主音Stevie Nicks亦有上台表演，Sabrina Carpenter则被指自弹自唱为Taylor Swift演出。Taylor Swift的姨姨Robin Gentry在婚宴后接受访问时透露，新人「又哭又笑，又跳舞又拥吻」，被追问婚宴食物及蛋糕味道时，她笑言「有很多选择」、蛋糕「好味」。

相关阅读：Taylor Swift老公大起底 美式足球巨星Travis Kelce曾沉迷吸毒 自爆私密性癖、一脚踏50船

Taylor Swift精心准备回礼

至于回礼礼物，宾客获赠绣有「T&T」字样的手巾仔，并印有Taylor Swift 2014年金曲《Blank Space》歌词。场外亦有「甜品」花絮，有面包车途经MSG外围时被fans拦截，警员其后将一盒糕点交予围观的fans分享，惹来网民笑言「几乎等于出席咗婚礼」，但该面包车与婚礼是否有关仍未获证实。

Taylor Swift老公Travis Kelce黑历史多？