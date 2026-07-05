廖碧儿传恋七旬百亿富商吕礼章后首曝光  春风满面行山眉开眼笑  被指体态圆润仍充满自信

现年47岁的前TVB花旦廖碧儿（Bernice），近日被《东周刊》独家拍得与70岁的前东华三院主席吕礼章（Lo Lai Cheung）出双入对，疑似爆出相差23载的「忘年恋」。绯闻传出后，廖碧儿成为全城焦点，但她似乎未受影响，更在绯闻曝光后首次更新社交媒体，上载一段行山影片，心情极佳，春风满面。

廖碧儿传绯闻后春风满面

影片中，廖碧儿由室内走到户外，大玩变装。起初素颜出镜的她，对著镜头露出自信微笑，其后镜头一转，她已身处山顶，背景是壮丽的日出云海。全程廖碧儿笑容灿烂，脸上藏不住的笑意，似乎完全沉浸在喜悦之中，并以英文写道：「祝大家这一周过得愉快。」

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廖碧儿被《东周刊》独家直击与一名男子形影不离。

廖碧儿和一名男子同行，日前《东周刊》再独家爆男方身份是吕礼章。（《东周刊》图片）

廖碧儿与男伴出入豪华私人会所。（《东周刊》图片）

疑有爱情滋润的廖碧儿容光焕发。

廖碧儿近日传恋上吕礼章，近日首次于IG上载见样近况。 廖碧儿行山春风满面。 廖碧儿眉开眼笑。 廖碧儿被指比往日圆润。

廖碧儿被指圆润不少

有网民留意到，影片中的廖碧儿似乎比以往圆润了不少，无论是面颊还是身形都略显丰腴，充满「幸福肥」的感觉。不过，观乎她自信又开朗的神情，看来她对目前的生活各方面都相当满意，全身散发著幸福气息。

廖碧儿绯闻对象吕礼章背景显赫

廖碧儿的绯闻对象吕礼章背景相当显赫。据悉，他不仅是执业建筑顾问、多间上市公司董事，更曾于90年代出任东华三院主席，并获委任为太平绅士及城规会成员，在政商界地位超然。早前，《东周刊》便独家拍得廖碧儿与吕礼章疑似拍拖的照片，而翻查廖碧儿的IG，两人早已频繁地一同出席各大美酒佳肴盛宴，在合照中吕礼章总是紧贴在旁，可见交情匪浅。

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