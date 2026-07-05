中年好声音4｜「东方不败」尹景顺未红先骄性格寸？ 回复网民「不要看我」 反被指EQ高获力撑

《中年好声音4》的马来西亚参赛者尹景顺，凭借其雌雄莫辨的独特「女声」唱腔，被誉为「东方不败」，是本届比赛的冠军大热。他早前与《中3》冠军黄博合唱王菲金曲《人间》，获得95分高分，该表演片段在YouTube已累积近70万观看次数，人气高企。然而近日有网民在《中4》的Facebook讨论区公开指责尹景顺「未红先骄」，事件引起热议。

网民指尹景顺未红先骄

事源一位网民，在《中年好声音4》的粉丝讨论区发文，指责尹景顺「EQ这么低，点出黎行？」、「不接受批评，就在脸书怼时，还叫人不要看他！还没出道就这么吋，未红先骄！」。该网民同时附上2张截图，显示他曾到尹景顺的个人Facebook页面留言，内容包括「以为自己是天皇巨星」、「走后门就厉害啦」等挑衅性字句。

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尹景顺亲自回应Hater

从截图中可见，尹景顺亲自回应该网民的批评，表示「我只是接受『好意』的批评，『恶意』的批评我觉得为了让自己开心一点我还是不去理会比较好」，并礼貌地回应「你可以不要看我的东西，真对不起喔，Sorry～」。对于被指是「天皇巨星」，尹景顺亦自嘲式回应：「哇！谢谢你！我都没这样想过，你还叫我天皇巨星」。

尹景顺得到大批网民支持

虽然该网民意图「公审」尹景顺，但讨论区的风向却一面倒支持尹景顺。大批网民留言反驳，认为是该网民刻意到对方主页挑衅在先，而尹景顺在被攻击下仍多次说出「谢谢你」及「Sorry」，处理方式已尽显高EQ和风度。不少人留言力撑：「明明系你攻击人」、「你唔钟意佢，咪唔好走去睇佢fb啰」、「事实系楼主颠倒是非黑白」、「短短的对话里，尽管你在攻击他，他仍说了四次谢谢你，一次对不起，已算很有风度」。

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尹景顺Facebook隔空回应

面对争议，尹景顺亦在个人Facebook专页隔空回应，写道：「只想单纯的唱歌，但是我们身在的世界与环境，都已经不再单纯，但我选择，保持初心。」似乎未受Hater影响。

尹景顺当驻唱歌手盼登启德舞台

现年35岁的尹景顺在马来西亚担任驻唱歌手多年，他坦言参加比赛是希望能打入决赛，圆梦在启德主场馆唱歌。有趣的是，多年前他曾与现任《中4》评审的谷娅溦一同参加《华人星光大道2》，如今二人在台上班师徒关系逆转，令人感慨。

尹景顺感恩能以唱歌维生

尹景顺在早前访问中透露，即使现在因比赛人气急升，仍要向现实低头，在比赛空档飞回马来西西亚驻唱赚取生活费。他直言驻唱歌手虽然收入相对稳定，但非常辛劳，一晚要唱十几首歌，而且职业寿命有限，「可能40、50岁，已经有场馆唔请你」。他坦言，如果未来在香港发展机会不多，便会回去继续做驻唱歌手，并感恩能以唱歌维生已是「好幸福」。