2026香港小姐丨8号邓匡闵174cm全场最高 惹火三围曝光 毕业于伦敦顶尖学府 自信零黑材料

TVB年度选美盛事《2026香港小姐竞选》决赛将于8月30日隆重举行。成功晋级决赛的12位候选佳丽包括：1号袁丝珩Bernice、2号李泽欣Scarlett、3号李澄晴Chorie、4号谭雅文Tiffany、5号魏欣Etherine、6号卢蔚晴Jasmine、7号杨媛媛Vera、8号邓匡闵Ada、9号周芳姿Gracia、10号陈梓颖Cecilia、11号颜懿菲Agnes，以及12号汤家琳Caris。本文将为大家深入介绍拥有全场最高䠷身高的8号佳丽邓匡闵（Ada）的背景。

香港小姐2026丨8号邓匡闵穿泳装成功突围

邓匡闵坐拥今届港姐「三项之最」，除了拥有174厘米的傲人身高，三围数字达34.5、24.5、36.5，与同样上围丰满的魏欣并列榜首，早前在泳装环节以黄色比坚尼示人时成功突围。虽然身高占优，但邓匡闵体重达54.7公斤，属佳丽之中头三位。她坦言因坐姿及骨架问题有轻微小肚腩，承诺会透过密集式训练进行地狱式减肥，力争以最佳状态登台。

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香港小姐2026丨8号邓匡闵毕业于英国京斯顿大学

现年24岁的邓匡闵于2024年毕业于英国著名的京斯顿大学，主修时装设计。该校在业界享负盛名，被誉为全球顶尖时装学府之一。她报称职业为高定品牌版师助理，参选港姐前一直在英国伦敦工作，展现出其在艺术及时尚领域的专业背景与实力。

香港小姐2026丨8号邓匡闵自信没有黑材料

邓匡闵的兴趣包括绘画、刺绣及唱歌，志向是成为能通过艺术传递正能量的女性。面对历届港姐常有的「黑材料」风波，邓匡闵展现大将之风，自信表示自己没有黑材料。为保障个人私隐及严格配合大会的形象要求，她已将私人社交平台帐号设为不公开，专心备战决赛。

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