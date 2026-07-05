73岁卢宛茵三代同堂出镜 四个孙厨艺胜嫲嫲 两子罕露面撑阿妈 曾剖白与前主播离婚原因

73岁的卢宛茵（Madam Lo）去年离开无线电视，以自由身形式与不同平台合作。日前她带同四位孙仔孙女，一同亮相HOY TV节目《嫲嫲饭饭》，大骚温馨祖孙情。在节目中，孙仔孙女们童言无忌，大赞嫲嫲卢宛茵演技出色，但同时也爆料她「唔煮饭」、深明拍戏难赚钱而拒做演员，引得全场大笑。为了向甚少入厨的嫲嫲表达心意，四位乖孙在主持洪天明和刘沛蘅的指导下，首次为嫲嫲下厨，炮制爱心金菇肥牛卷和虾仁炒蛋，让卢宛茵品尝后大为感动，场面温馨。

卢宛茵与前新闻主播何巨华80年代离婚

入行逾半世纪的卢宛茵，在幕前大多演妈妈、外婆及嫲嫲角色，现实中却是个「无饭妈妈」。她与前夫、前无线新闻主播何巨华于1975年结婚，育有两子一女，但因性格不合于1988年离婚。对此，她曾豁达表示：「合不来就离。」离婚后，她为生计复出拍摄经典剧集《季节》，并感激TVB多年来给予机会。回复单身后，她虽有约会对象，但因无法忍受对方没有餐桌礼仪而却步，并坦言欣赏比自己有学识的男士。

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卢宛茵两名儿子罕有出镜

这次，卢宛茵的两名儿子大仔Albert和细仔Andrew亦罕有现身节目《嫲嫲饭饭》，大谈对妈妈的印象。他们直言，由于妈妈工作繁忙，小时候给予他们很大的自由度，「冇乜点管束或控制，随我哋钟意做咩都得。」虽然卢宛茵早年因工作，与子女相处时间不多，但他们明白妈妈是为了家庭奔波，细仔Andrew更表示，近年妈妈工作减少，反而多了时间出席孙儿的学校活动，让他感受到妈妈对家庭的爱。

卢宛茵多年来用心抚养三名子女，并供养两个儿子到英国完成硕士学位。如今儿孙满堂，孙儿们在节目中送上亲手制作的礼物和心意卡，让这位银幕上的恶奶奶、现实中的开明嫲嫲感动不已，尽显隔代的温情与幸福。

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