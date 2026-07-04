MC张天赋搞$499两日一夜佛山团？「真身」惊变肥妈得啖笑 网民：Marketing高招

张天赋（MC）将于7月7日起在红馆展举行五场《张天赋 E = mc² 演唱会 2026》演唱会，早前掀起扑飞热潮，可谓一票难求。近日有旅游及玩乐预订平台在Threads上发文，以「必抢：HK$499 睇 MC 演唱会＋两日一夜全包Package」，引起大批网民关注，惟经仔细了解后被人闹爆。

MC张天赋被利用推销肥妈佛山演出？

该旅游预订平台近日在Threads上发布帖文，以「HK$499 睇 MC 演唱会＋两日一夜全包Package」为标题作招徕。由于现时正值张天赋演唱会的热潮，不少市民误以为平台推出相关的平价套票。惟经细看下，发现宣传中的「MC」实为「肥妈」Maria Cordero，活动为7月11日前往佛山的两天旅行团，与MC张天赋的红馆演唱会尾场日子相同。

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「MC 演唱会」行程$499全包？

「MC 演唱会」行程的核心节目，是观赏由「MC」肥妈Maria Cordero 及「黑妹」李丽霞共同演出的《妈妹笑住唱》演唱会。该售价为499元的「全包套票」，涵盖价值280人民币的演唱会门票、一晚酒店住宿、全程交通接送、两餐正餐、下午茶及参观当地景点。

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网民反应两极成功制造话题

相关帖文发布后，大批网民误以为可以用低价钱欣赏MC张天赋演唱会，在得知真相后大感错愕，更在网上引起反应两极的讨论。有网民认为「借势营销」的手法成功制造话题，留言赞：「这个marketing做法相当高招」。

网民批评「MC」宣传手法误导

但也有大批网民批评宣传手法存在误导成分，直指是「标题党」行为。有网民留言斥责：「差点以为是张天赋」、「争啲畀小骗跣倒」、「差D中计」、「一睇到就觉得奇怪点解mc咁平嘅，再望真D原来系肥妈」。此外，有网民打趣留言：「仲以为MC争人好多钱，搞到咁折堕连呢啲show都接」、「有陈展鹏再叫我」。

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MC张天赋即将举行五场红馆演唱会：