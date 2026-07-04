东张西望丨18岁少女沉迷直播打赏向5间财仔借钱 堕陷阱欠「巨债」 被层压式追数情绪崩溃

TVB节目《东张西望》今晚（4日）报导，一名 18 岁女学生 Lily（化名）因沉迷观看网上直播及「打赏」主播，在花光积蓄后，经朋友介绍下向多间财务公司借贷，结果堕入无底深潭。Lily 透露自己起初因生活苦闷，在手机下载了直播应用程式，随即被主播的歌声、舞步、热情互动与一句句暖心的「多谢支持」所吸引。为了获得主播的关注与赞赏，她开始频繁在平台购买虚拟礼物，打赏金额由当初的数十元，迅速累积到每次数千元，最终在不知不觉间花光了所有积蓄。当她无力为继却仍想继续打赏时，有朋友便建议她透过拍摄身份证照片借贷，从此踏上不归路。

借一万五实收一万还款无期

Lily堕入的借贷陷阱充满不合理条款。她首次向财务公司借款15,000元，但实际只收到10,000元，并被要求在没有订明总期数的情况下，每星期偿还1,500元。其后，贷款条款变得更为严苛，有财务公司以「迟交欠款」为由，将罚款在短短数小时内由68,800元增加至88,800元；另一笔6,000元的贷款，Lily实际到手的金额更只有800元。

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转数未备注姓名遭罚款一万

借贷陷阱处处，财务公司更巧立名目加征罚款。Lily曾因准时还款后，在入数纪录的备注中没有写上自己姓名，而被财务公司罚款10,000元。当她无力偿还旧债时，对方又会介绍她到另一间公司借贷「冚数」，令她最终欠下五间财务公司、总额超过三万元的债务，但实际收到的款项仅约一万元。对刚成年的她来说，欠下的款项已是「巨债」，令她苦不堪言。

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家人察觉有异揭发事件

幸好，Lily的嫲嫲（李女士，化名）及时察觉她情绪崩溃，在查问下揭发事件并立即报警求助。警方表示事件严重，已将个案转介至刑事侦缉处（CID）跟进。《东张西望》摄制队尝试联络涉事财务公司，但电话均无人接听。李女士希望借由公开事件，提醒年轻人提防网上直播打赏及借贷陷阱，避免更多人受害。