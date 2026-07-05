《美女厨房》性感学徒乐宜游日全裸浸温泉度 一招遮掩私密部位 网民唔够喉要求加码

「DJ女神」乐宜（Lokyii）2018年在TVB节目《美女厨房》中，担任美女学徒后人气急升，为维持人气她频繁更新社交平台，不时大晒性感相派福利，IG的追踪人数达50.1万。最近乐宜去越南岘港旅行后，又转场到日本浸温泉，在社交平台大方分享旅途中的精彩点滴，引起网民热烈讨论。

乐宜名车前自拍打卡

乐宜此行飞到日本展开深度「叉电」之旅，到访《头文字D》的故事背景地群马县游览。乐宜在IG上分享新相，见到戴上棒球帽衬标志的紧身背心，凸显丰满身材的她，兴奋地在赛车场及山路上打卡，又与多部跑车自拍，化身成女车手一圆动漫迷的梦想。

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乐宜靠温泉水遮掩私密部位

乐宜追寻赛车的刺激感外，又有放松身心行程，当中见到乐宜体验地道的温泉文化，分享「全裸浸温泉」的照片。相中见到乐宜身处露天风吕，在烟雾缭绕的温泉中，大晒全裸背面，只靠温泉水遮掩私密部位。

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乐宜晒裸背刺激网民

乐宜留言：「头文字D之旅，去到东京再远离市区，Nice体验！#秋明山车神」。不少网民见到乐宜慷慨晒裸背，睇到流鼻血，更留言求正面：「你个背脊不得了」、「我想睇全相」、「仲未有正面」等。

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