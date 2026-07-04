ROVER亨仔到地盘开工揾食？ 网民质疑MakerVille资源不足随时步P1X3L后尘消失

ViuTV选秀节目《全民造星》捧红男团MIRROR，之后每季的部分参赛者及得奖者，都有机会成为MakerVille旗下艺人，甚至组团出道。现年29岁的陈镇亨（亨仔）参与《全民造星V》，2024年与王希晋、卓金乐、雷濠权组成乐队ROVER，但近日在网上却流传「亨仔」陈镇亨在地盘的开工相，引发网民热烈讨论。

ROVER亨仔曾自揭月入唔过万

陈镇亨毕业于香港大学机械工程系，2023年参加《全民造星V》赢得季军，组成乐队ROVER将近两年半。担任ROVER副队长的陈镇亨，早前曾在网上自揭：「月入唔过万」，传出被公司「放养」，导致收入不不稳定，随时入不敷支。陈镇亨日前在IG的限时动态贴出在地盘的工作照，并写上「努力揾钱！」照片中陈镇亨未有出镜，但见到在高楼上，有一袋袋水泥及安全鞋，似乎正在开工。

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ROVER早前原定与乐队ToNick在澳门举行演唱会，最终取消，加上网民质疑其经理人公司MakerVille资源分配不均，令不少艺人要做副业帮补生计。网民又提到ROVER成员开办课程，王希晋教唱歌，卓金乐要教乐器揾食。

网民矛头直指MakerVille

「亨仔」陈镇亨要做地盘赚钱维持生活，事件引起网民极大回响，不少人大赞陈镇亨「脚踏实地」、「真汉子」，认为陈镇亨为养家，值得尊重。亦有网民将矛头指向MakerVille：「好明显mkv都系榨榨下唔俾（资源）」、「系咪因为冇底薪，唯有出去赚外快」。

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P1X3L解散成前车之鉴？

日前与ROVER同属MakerVille的组合P1X3L宣布暂停活动，三位成员之后各自揾食，P1X3L及成员叶振弘（Marco）的名字更在官网消失，传出满约离巢兼解散传闻。因此有网民担心ROVER会步P1X3L后尘，浪费《全民造星》发掘出来的人才。