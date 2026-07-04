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杨偲泳爆凌文龙戏外被赞戆直 黄德斌指导演计划开续集但「要筹散纸」 陈湛文想似佛得角门将为香港争口气

影视圈
更新时间：19:45 2026-07-04 HKT
发布时间：19:45 2026-07-04 HKT

凌文龙、杨偲泳、陈湛文、林子杰、黄德斌、陆骏光等今日（4日）为主演电影《UFO离奇命案》宣传，大派太空邮包。

凌文龙自嘲现实似梁朝伟

杨偲泳表示为优先场谢票，反应十分好，自己很久未见过好多人笑得很开怀，又爆有观众问到凌文龙在现实中是否跟戏中角色一样戆直。在旁的凌文龙笑言自己虽则在场，但不敢回答，皆因无理由话自己似梁朝伟。谈到该片在四个场景完成拍摄，其中主要在山头取景拍摄。黄德斌笑言长时间在山头上都好惊，但大赞一班演员也很出色。谈到戏中为艺术牺牲露股的陈湛文，若获好票房会否再派福利？陈湛文形容想似佛得角门将沃津哈一样，自己可以到不同地方参加影展为香港争一口气。

杨偲泳继续避谈张振朗

谈到该片可会拍Part 2，黄德斌指导演已有构思，至于会否原班人马就要睇反应，不过首先要筹集资金，又搞笑谓：「好似要问朋友拎散纸出嚟开戏！」凌文龙即笑指若拍续集想要「魔戒版」，亦可改名为《再见UFO离奇命案》，不过林子杰笑指超级英雄题材更吸引。问到杨偲泳的男友张振朗是否已入场观看该片，她避谈表示所有朋友和家人准备捧场，因为今日正式上映。谈到对该片可有信心过千万票房成绩，黄德斌表示对手太强，但他们也不弱。在旁的林子杰形容该片似佛得角门将可以创造奇迹。

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