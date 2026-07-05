霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质

来自台湾的70年代邵氏女星陈琪琪当年曾出演多部影片，包括《林世荣》、《蝶变》、《名剑》等，古装扮相美艳动人，可惜星运平平，其后陈琪琪与霍英东二仔霍震寰（Ian）在一场聚会上认识，但有传霍英东对这段恋情十分反对，两人拍拖近10年，直至1981年才结婚。近日陈琪琪低调现身，优雅气质引起网民讨论。

陈琪琪婚后全面息影专心相夫教子

陈琪琪婚后育有两子一女，全面息影专心相夫教子，作风相当低调，鲜少高调炫富，或频繁出席活动，在家族中一直维持著贤淑、务实的形象，与霍震寰成为豪门模范夫妻。日前陈琪琪和霍震寰齐齐到红馆欣赏演唱会，这位昔日的古装美人虽然岁月留下了痕迹，但举手投足依然展现出极佳的优雅气质，阔太气质满满。

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霍震寰与陈琪琪婚礼极其简单

霍震霆与朱玲玲的世纪婚礼曾被誉为70年代最隆重、规模最盛大的婚宴，整个婚礼霍家耗资千万港币，打破当时多项纪录，相比之下霍震寰与陈琪琪的婚礼则极其简单，既没有大排筵席，也没有一掷千金。曾有传霍英东对霍震寰与陈琪琪的恋情十分反对，两人拍拖近10年，直至1981年才结婚。据传当时陈琪琪入门，霍家只送了一条红宝石项链作为结婚礼物，陈琪琪嫁入霍家后便全面息影，先后诞下三名子女，专心相夫教子。1986年，霍震寰一家去广州参加会议，期间遇上交通意外，一位司机因疲劳驾驶，误踩油门，直接冲向陈琪琪与两名子女，而陈琪琪即时推开子女，但自己则被撞至骨盆碎裂。

陈琪琪车祸后行动受到影响

该次车祸后，陈琪琪经过6个多小时的手术才度过危机，当时霍英东得悉新抱出事后亦立即赶到医院，而外界亦认为经过这件事后，陈琪琪终于得到霍英东的认可。不过陈琪琪经历车祸后，行动受到影响，近年露面时多次被拍到需要使用拐杖前行。

陈琪琪近年依然低调生活，鲜有公开露面，不过闲时会与同样来自台湾的名媛谢玲玲聚会。陈琪琪与谢玲玲私交甚笃，两人从70年代在演艺圈打拼时就已建立深厚情谊，陈琪琪更曾为好友担任伴娘，这段友谊至今已跨越了40个年头。

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