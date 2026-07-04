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前TVB新闻小花袁沅玉婚照大放送 纯白露肩婚纱显气质 甜谢未婚夫：简单又粗暴

影视圈
更新时间：19:00 2026-07-04 HKT
发布时间：19:00 2026-07-04 HKT

前TVB新闻主播袁沅玉自离巢后，成为香港电台节目主持及KOL，不时在社交平台分享生活点滴。继2025年10月在意大利米兰接受男友求婚后，她近日在社交平台发布多张婚纱照，为婚礼预热，并感谢未婚夫让她找到平凡的快乐。

袁沅玉婚纱照尽显优雅气质

从袁沅玉分享的婚纱照可见，她与未婚夫至少换上两款不同风格的礼服。其中一套，袁沅玉身穿简约的白色缎面一字领（Off-Shoulder）婚纱，剪裁贴身，突显其优雅线条，配上长长的头纱，在蓝色大门前与未婚夫甜蜜互动，画面充满电影感。另一辑照片中，她换上另一套闪亮的钉珠抹胸婚纱，裙摆设计华丽，在充满绿色植物的玻璃屋及纯白影楼取景，散发出清新甜美的气息。
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袁沅玉感谢「钢铁直男」的真诚

除了分享婚照，袁沅玉亦发表爱的宣言，感谢她的「钢铁直男」未婚夫。她写道：「他教懂我在平凡的日常找到简单的快乐，无论世上几复杂他永远做真实的自己。谢谢钢铁直男的真诚和善良，对我无条件的支持。」她更幽默地加上标签「#钢铁直男的浪漫简单又粗暴真挚更细致」，字里行间流露出满满的幸福感。

前新闻小花转型做主持

袁沅玉曾为TVB新闻台主播，因其甜美外貌及专业形象而有「新闻小花」的称号，深受观众欢迎。自离开新闻界后，她积极转型为KOL，亦有主持香港电台节目《香江暖流》。袁沅玉经常在社交平台分享生活、旅游及扮靓心得，吸引不少粉丝追踪。

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