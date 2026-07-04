林智妍孭起剧集收视惨遭SBS排挤？ 许楠俊因《我的王室死对头》爆红夺奖惹争议

韩国SBS电视台于7月2日举办「2026 SBS上半年颁奖典礼」，以表扬在上半年对影视剧竞争力有卓越贡献的演员及制作团队。但在公布得奖名单后，《我的王室死对头》的男主角许楠俊（许南俊）与编剧姜贤珠获颁特别奖，反而剧集灵魂人物、女主角林智妍（林知衍）却未获奖项，遭到网民非议，批评电视台：「这是在搞排挤吗？」

林智妍衬托许楠俊上位？

许楠俊在颁奖典礼上难掩激动，致词时更幽默爆料：「第一次会议时，编剧就向我挂保证『这部戏播出去，绝对让你红到无法在街上走』，现在我真的体会到了，非常感谢她。」可见许楠俊的人气出现「三级跳」。

韩剧《我的王室死对头》收视从4.1%，到大结局达到11.8%收视率，从企划、宣传及故事主轴都围绕林智妍，以电视台历年来惯例，通常会采取「共同获奖」以表彰同剧的男女演员对作品的贡献，但今次剧集功臣仅林智妍未获奖项，惹起外界揣测。

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林智妍曾全裸激战宋承宪

36岁的林智妍于2014年凭电影《人间中毒》出道，在片中与宋承宪有多场情欲戏，更作「全裸」演出，获得多个新人奖项与提名。林智妍于2022年演出Netflix原创剧《黑暗荣耀》饰演反派「朴涎镇」，演技备受肯定，林智妍更与同剧男星李到𬀪挞著，二人已拍拖三年感情稳定。

许楠俊晋升成新一代男神

夺下特别奖的许楠俊，今年凭韩剧《我的王室死对头》饰演「车世界」一角，人气急升，晋升为新一代男神。33岁许楠俊曾就读成均馆大学演技艺术系，于2019年出道，曾演出《雪降花》、《Sweet Home》系列、《问问星星吧》等。许楠俊于2024年凭《现在拨打的电话》在「MBC演技大赏」上获颁男子新人奖。许楠俊在节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》中爆料，原本在不少作品中没有除衫演出，但因导演要求加戏，令「精壮背肌」出现在多部剧集中。

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