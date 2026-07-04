Gareth.T 世巡澳门终站开锣 牧羊人造型惊喜献唱 自爆《玻璃》写给「好重要的人」

Gareth.T（汤令山）一连三场《Gareth.T－Prince Of nothing 汤令山－心零王子》巡回演唱会，昨晚在澳门银河综艺馆举行最终站首场演出。今次巡演走遍台北、马来西亚、澳洲等地，Gareth.T由「心伤王子」蜕变成「心零王子」，并将过去一年学会的课题，包括：接受、收获、勇敢与爱化成歌曲，与乐迷真挚分享。为配合 Gareth.T 今次演唱会的牧羊人造型，以及澳门站作为最终站的特别意义，主舞台变身成茂密树林，小舞台则铺上翠绿草皮，一众乐手与合唱团犹如在草原上为 Gareth.T 伴奏；舞台上方的巨型球体装置，更会随每段课题切换日出、日落与晴天效果，视觉设计极具心思，足见制作团队的诚意与投入。

汤令山提示「今晚无揽佬」

演唱会开场时，Gareth.T 以牧羊人造型登场，手持木杖麦克风，在昏黄灯光下一口气唱出《Hallelujah》、《你的背包》、《早到的U》。当《跟悲伤结了帐》前奏响起时，他为免乐迷空欢喜一场，特意温馨提示：「今晚无揽佬。」个唱第二部分以「收获」为课题，无论是探讨现代恋爱关系中种种难题的《boyfriend material》、剖析成名背后自我挣扎的《speed limit》，抑或新歌《always》，都充满个人风格与情感厚度。随后，虐心神曲《玻璃 demo》前奏一响起，全场乐迷随即欢呼尖叫。

汤令山遨菲道尔合唱《能遇见，就很不错了》

「心碎」过后，Gareth.T 在澳门站头场迎来惊喜嘉宾，马来西亚创作才子菲道尔（Firdhaus），二人同台合唱《能遇见，就很不错了》，令全场气氛再度升温。Gareth.T自认非常喜欢这首歌，并反问菲道尔是为谁而创作，菲道尔笑答：「这首歌写给一位身边很重要的人，还有歌迷朋友，因为遇到大家，让我感到很幸福。那《玻璃》又是写给谁？」Gareth.T闻言即笑笑表示：「一位身边很重要的人，还有歌迷！」为怕继续被追问，Gareth.T以「有礼物送你」转移话题，送上自己的周边，与菲道尔齐齐派福利，在台上抛出T恤、毛巾、亲写签名海报送给现场观众，两位创作才子之后再为乐迷送上《去北极忘记你》。

汤令山巡演站惊喜不断

个唱最后的课题为「爱」，由牧羊人 Gareth.T 与10位穿上绵羊造型，来自澳门的小朋友，以小话剧方式呈现《国际孤独等级》、《我很小朋友》、《你都不知道自己有多好》、《颜色》到最后的《mom I'm famous》。每一站巡演，Gareth.T 都会翻唱歌王或歌后的经典作品致敬，例如台北场选择了陶喆的 R&B 经典《流沙》，马来西亚场则翻唱梁静茹的《会呼吸的痛》；澳门首场，他则演绎了王力宏的《落叶归根》，为歌单增添更多惊喜与层次。

在澳门站举行前夕，Gareth.T 刚顺利完成澳洲悉尼站演出。当晚正值悉尼冬日，但全场爆满的澳洲乐迷展现出「汹涌澎湃的热情」，狂热程度令台上的 Gareth.T 大为震撼。他以极具渲染力的舞台魅力，完美体现「放下执着」的「心零」哲学。全晚最高潮莫过于他现场演绎在网络创下超过2700万次播放的爆红金曲《紧急联络人》，以及《用背脊唱情歌》、《去北极忘记你》等作品，澳洲歌迷全场亮起灯海并同步大合唱，场面宏大动人。巡演各站惊喜不断，继台北站唱《玻璃》及马来西亚站首唱全新国语作品《我只懂》后，他更于悉尼首唱全新英文歌《always》，为乐迷写下难忘冬夜。