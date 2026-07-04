Taylor Swift老公大起底 美式足球巨星Travis Kelce曾沉迷吸毒 自爆私密性癖、一脚踏50船

美国乐坛天后Taylor Swift与NFL美式足球球星Travis Kelce于当地时间7月3日傍晚在纽约麦迪逊广场花园（Madison Square Garden）举行世纪婚礼，吸引全球关注。然而，两人结婚也让Travis Kelce的过去经历再度成为讨论焦点。Travis Kelce的母亲Donna Kelce曾透露他从小便很反叛、常与哥哥Jason Kelce起冲突，甚至曾因向老师扔椅子而被退学。

Taylor Swift老公Travis Kelce曾沉迷大麻

Travis Kelce在大学时期曾沉迷吸食大麻，因未通过验毒测试而一度被驱逐出大学美式足球队，幸得Jason Kelce协助才重回正轨。他的私生活同样备受热议，曾自爆在脱衣舞俱乐部狂欢时导致车辆被盗；2016年主持恋爱真人秀《Catching Kelce》时更同时与50名女性交往，最终虽与Maya Benberry交往，却因多次出轨传闻而分手。随后他与网红体育记者Kayla Nicole开展了5年恋情，至2022年结束。

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Taylor Swift老公Travis Kelce曾公开性癖

除了复杂的情史，Travis Kelce昔日大谈私密性癖的言论也被网民翻出。他曾公开表示坚持「第四次约会前必须发生性关系」，并透露偏好女伴为他口交、不在意另一半隆胸，但无法接受热爱自拍的女性。这些「浪子」与「情场玩家」的鲜明形象，令不少支持Taylor Swift的粉丝感到忧心，担心她婚后可能再度在感情中受伤。

Taylor Swift与Travis Kelce结婚获巨星见证

尽管外界对Travis Kelce的背景意见两极，但也有理性网民指出，他与Taylor Swift自2023年交往以来感情稳定，男方在工作与生活上均展现极大支持。两人甚至在婚前共同向慈善机构捐赠了2,600万美元。这场在证婚人Adam Sandler、伴郎Jason Kelce及伴娘（Man of Honor）Austin Swift见证下，并有Gigi Hadid、Bradley Cooper、Hugh Grant、Ethan Hawke、Jennifer Lopez与Ed Sheeran等巨星到场祝福的世纪婚礼，已为两人开启了全新的人生篇章。

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Taylor Swift奢华婚礼到贺明星：