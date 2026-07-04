陈汉娜被爆中学黑历史？两位网民控诉受欺凌：揾佢男友嚟打我 曾与古天乐合作提名金像奖

「文青女神」陈汉娜（Hanna）近年参与不少ViuTV剧集而为人熟悉，她亦在多部电影中担任重要角色，更于2018年凭与古天乐合作的电影《杀破狼·贪狼》入围香港电影金像奖「最佳新演员」。近日有网民在社交平台发文，声称在学生时期曾遭受陈汉娜欺凌，事件在网上迅速发酵，引起网民反应两极热议。

网民发文控诉陈汉娜

一名自称是陈汉娜中学同学的网民，日前在Threads上发文，指控陈汉娜曾于中学时期对其作出欺凌行为。该网民以英文表示仍然无法放下在中学时期曾经历的欺凌，并贴出陈汉娜的简介截图及照片，并加上「Hanna Chan」及陈汉娜原名「陈恩淇」。

该网民忆述事件，指陈汉娜曾在校内饲养仓鼠，但其后却诬陷仓鼠是属于指控的网民。该网民表示该段经历让其留下阴影，每次在新闻中见到陈汉娜，都会勾起中学时被欺凌的痛苦回忆。

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陈汉娜欺凌事件不只一宗？

该网民的控诉帖文曝光后，引起不少网民关注，而留言更呈现反应两极化。部分网民对事件抱持怀疑态度，认为指控缺乏实质证据：「有冇证据？」、「我都可以话hanna中学同我结过婚，反正都系up（噏）」、「提供唔到证据，成件事罗生门咁任人估同讨论」。亦有网民认为要求证据属对受害人的二次伤害：「假设件事系真嘅，其实啲人仲后悔问人哋咩叫证据」、「留名等睇女神回应」等。

另有网民加入爆料：「陈汉娜中学欺凌过我，踩我背包，扔我盒饭落垃圾桶，笑我系单亲家庭，仲揾佢男朋友黎（嚟）打我，你做过呢啲事都仲敢出嚟做明星」，但学生时期的欺凌事件真伪，难以确认。

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陈汉娜曾自爆患抑郁

32岁陈汉娜原名陈恩淇，「厌世」外貌属其特色。陈汉娜曾就读陈树渠纪念中学，毕业后报读香港理工大学广告设计系，在大学期间被摄影师发掘成为模特儿。陈汉娜初入影视圈参演电影《杀破狼．贪狼》，饰演古天乐女儿获得关注，并凭该片入围香港电影金像奖「最佳新演员」。

陈汉娜自小热爱日本文化，曾在2017年到日本体验生活，并打算透过当地中介公司接模特儿工作，最终花尽六位数积蓄，却因压力大而患上抑郁症。

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