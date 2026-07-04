古天乐澳门演唱会2026懒人包｜8月登陆威尼斯人 抢飞详情、门票票价、售票连结一文睇清

古天乐入行逾30年首个红馆演唱会《古天乐 LOUIS KOO MY FIRST SHOW》，2026年8月21日及22日（星期五、六）的门票已全数售罄。主办单位宣布将于2026年8月29及30日，在澳门威尼斯人综艺馆加开两场澳门站演唱会。

古天乐首个红馆演唱会门票售罄

入行超过30年的古天乐，今年夏天8月将举行首个个人红馆演唱会《古天乐 LOUIS KOO MY FIRST SHOW》。目前，该演唱会的优先订票及公开发售门票经已全数售罄。古天乐的演唱会宣传广告已于香港各区，包括巴士站及红磡海底隧道口展示，引起广泛关注。

《古天乐 LOUIS KOO MY FIRST SHOW》澳门站演唱会详情：

项目 详情 演出地点 澳门威尼斯人综艺馆 (The Venetian Arena) 演出日期及时间 2026年8月29日（星期六）晚上8时、2026年8月30日（星期日）晚上7时 门票价格 澳门币/港币 $1,188 / $988 / $788 / $588 购票网站 https://www.cotaiticketing.com/ 订票热线 澳门：+853 2882 8818

香港：+852 3065 9899

中国内地：4008 42 9018

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古天乐宣布加开演唱会澳门站

由于香港站演唱会门票供不应求，主办单位日前正式宣布，《古天乐 LOUIS KOO MY FIRST SHOW》将移师澳门。澳门站演唱会铁定于2026年8月29日及30日，在澳门威尼斯人综艺馆举行，合共两场，以回应未能成功购票观众的需求。预计下星期起，澳门地区亦会展开相关的宣传活动。

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古天乐：期待8月澳门演出

古天乐早前在香港记者会上提到，演唱会内容长度适中即可。面对大批观众未能购票的情况，主办单位与古天乐经过商讨后，迅速落实澳门站的安排。古天乐表示，没有预料到观众反应如此热烈，亦未曾预计自己会以歌手身份在澳门举办个人演唱会，并表示期待8月在澳门进行演出。

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