非份之罪｜吴启华忏悔痛哭吓窒网民 相隔24年开金口 60岁拍山坡追逐戏动作俐落

TVB另类写实剧集《非份之罪》首个播出的故事《无脸女尸》昨晚（3日）已经播大结局，正当大家以为「康嘉岚」戴祖仪之死与其父「康力」吴启华有关，但原来一切纯属意外！事缘「康力」吴启华几经辛苦找到「康嘉岚」戴祖仪，「康嘉岚」戴祖仪慌忙逃走时意外碌落山，最终被野猪咬至面目全非、惨成「无脸女尸」，见住爱女惨死但「爱莫能助」的「康力」吴启华及「白美雅」贝安琪悲痛莫名。

网民大赞结局反转写得极好

昨晚另一圆满解开的重点谜团，是「康力」吴启华之所以失常拎著铁锤丧揼「YY」朱

敏瀚，全因想借机会让「YY」朱敏瀚带走「康嘉仪」游嘉欣，希望还「康嘉仪」游嘉欣自由，所有真相大白后，「康力」吴启华和「白美雅」贝安琪决定共同承担一切，最终分别被判刑两年及半年，「康嘉仪」游嘉欣终于获得属于自己的身份证。对于剧情反转又反转，以及吴启华的封神演技，网民无不感到哗然，大赞结局反转写得极好。

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吴启华的演出一直都是网民焦点

吴启华的演出一直都是网民焦点，无论是饰演慈父、又或者控制狂爸爸都甚有感染力，颠覆过往《妙手仁心》中经典「程至美医生」的温文儒雅形象，当中暗中打迷晕针、发狂追杀其他角色的「阴湿样」和疯狂神态，令观众直呼不寒而栗，完美演绎了「最可怕的人就在身边」的伪装感。昨晚吴启华演技继续Carry全场，「康力」吴启华在「康嘉仪」游嘉欣成功逃脱后，录音向女儿道出所有真相、内心感受，兼痛哭忏悔自责一幕极之感人，既有父亲对女儿的温柔及疼爱之情，亦有无尽的自责及愧疚，一字一泪尽是虐心：「我为你哋做咩我都愿意，最后搞到今日咁样，我真系好后悔。」、「我哋嘅自首系罪有应得，你千祈唔好唔开心」、「希望你哋可以开开心心地生活，就算以后见唔到你，我哋都会安心。」所有不幸事件，一切都是源于「康力」吴启华对太太「白美雅」贝安琪欠缺理智的爱，最后勇于承担后果而获得解脱的「康力」吴启华拥著太太「白美雅」贝安琪合唱定情之歌《Can't Help Falling In Love》。

吴启华24年未有在剧集中展歌喉

今次不单是吴启华相隔11年重返TVB拍剧，而且更是激罕开金口，网民无不感到惊艳，贝安琪说：「呢一场戏好难忘，本身系冇呢场戏嘅，系启华哥谂出嚟嘅，佢话你咁钟意唱歌，佢就咁啱当时要搞演唱会，都好开心可以唱歌畀大家听。」吴启华则表示曾于第一张唱片中唱过《Can't Help Falling In Love》，故对该首歌曲情有独钟，问到有多久没在剧集中开金口时，吴启华笑言：「记忆中对上一次系同蔡少芬合作《黑夜彩虹》。」翻查资料，《黑夜彩虹》是于2002年推出剧集，吴启华已24年未试过在剧集中大展歌喉，除了演戏实力及难得开金口，吴启华还展现了超强体魄。为配合与戴祖仪追逐剧情，吴启华有一幕瀡落山的场口，镜头所见，吴启华动作俐落兼一气呵成，问到Keep弗之道，吴启华说：「有尽量保持做运动嘅习惯，因为身体好系做演员嘅必要条件之一。」对于新剧叫好叫座，网民被其好演技一再折服，吴启华谦虚回应：「做演员最开心嘅，就系得到大家嘅喜爱和认同，非常感谢大家！」

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吴启华发狂场面获赞「演技之巅」：