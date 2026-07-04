蔡思贝首做司仪大赞新田真剑佑靓仔 澄清「星爷志伟合约争夺战」：暂时都系自己一个

蔡思贝为活动担任主持，受访时笑言为生涯新尝试，大家理应从未见过自己做司仪工作：「我都好似未见过自己做MC！系钟生邀请我，先嗌得郁我！」更表示在展览区域大开眼界，有幸一见《百变小樱》原稿，并被钟培生踢入坑收藏卡牌：「我未必单单为投资入坑，自己对数字、投资能力唔强，觉得真系从感受下、学多种文化嘅角度参与。」与新田真剑佑见面，思贝表示真人相当吸引：「佢好靓仔！仲眼大大，我仲谂紧佢只眼大啲、定我只眼大啲！」更在私下聊天时分享自己亦有剧集作品在Netflix上播放，将会有电影上映。

蔡思贝未知《功夫女足》上映安排

由蔡思贝主演、周星驰执导的《功夫女足》即将上映，思贝表示未知中港两地具体上映安排：「我唔知呀，同大家一样等紧官方消息。（留档期宣传？）我系随时准备好！等通知。」据报道指蔡思贝受周星驰赏识，亦在曾志伟自组公司后获招手，形成两方争抢的局面，思贝澄清指：「我有睇报道，依家暂时都系我自己（独立），将来有咩发展、签咩公司，落实嘅话就会同大家分享。（与志伟商讨中？）我哋之前有啲聚会见过面，有讲两句。（合约争夺？）冇咁嘅事，冇话争唔争，到依家我都系自己一个，睇命运安排有咩公司肯接纳我呢位演员，我好谦虚去等。（星爷有提出继续拍戏？）就只系啱啱𠮶一部戏。」并再重申自己会顺其自然，视乎机遇见步行步，亦未有计划像李佳芯一样自行成立工作室发展。蔡思贝透露目前意愿主要想以电影拍摄为先，下半年将有新戏开拍：「七七八八啦，迟啲真系落实就同大家讲。」目前亦有看不同剧本挑选角色。曾志伟成立新公司后以中港合拍剧集为头炮，思贝坦言视乎角色，对拍摄电视剧亦采开放态度，笑指志伟是大忙人，就算相熟亦未知何时会真正洽谈。