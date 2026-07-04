廖碧儿传发展忘年恋 与七旬百亿富商吕礼章合照流出 宴会上化身「护花使者」形影不离

47岁的前华姐冠军廖碧儿（Bernice）过往绯闻对象如走马灯，由刘恺威、视帝陈豪，到富二代、百亿富豪，其感情生活备受关注。近日《东周刊》独家爆廖碧儿与男伴出双入对疑有新恋情，对象是年长逾20载的七旬前东华三院主席兼百亿富商吕礼章。廖碧儿疑似恋情曝光后，有网民发现其IG早已有迹可寻，多次高调放闪「忘年恋」，分享与男方的合照。

廖碧儿与吕礼章一起出席活动

据指，廖碧儿与吕礼章交情匪浅，经常出双入对参与各大顶级上流酒会，以及美酒佳肴盛宴。从廖碧儿分享的合照中，无论场合大小或合照人数多寡，吕礼章总是充当「护花使者」，紧贴在廖碧儿的身旁，二人的互动不普通朋友。

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廖碧儿餐饮事业获吕礼章提供支持

廖碧儿与吕礼章的同框合照，都见到笑得灿烂，默契十足，似乎「感情稳定」。据悉，二人同样对红酒与高级餐饮情有独钟，吕礼章凭借政商界人脉与丰富阅历，为廖碧儿的餐饮事业提供强大后盾支持。

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廖碧儿「新欢」吕礼章背景显赫

廖碧儿的「新欢」吕礼章背景大有来头，出身于本港老牌慈善家族的他，在政商界地位显赫，除了是执业建筑顾问，亦是多间上市公司董事，曾于90年代出任东华三院主席，并获特区政府委任为太平绅士及城规会成员。

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吕礼章亡妻为顾乐仪

吕礼章的亡妻是1988年港姐兼国际航空小姐冠军顾乐仪，同届港姐冠军为李嘉欣。顾乐仪港姐落选后曾短暂入加TVB，获委派与廖伟雄合作主持TVB节目《香港倒后镜》，与吕礼章结婚后淡出幕前，二人育有三名子女。顾乐仪抗癌期间吕礼章曾风雨不改到医院陪伴，直到2015年顾乐仪因癌离世，吕礼章为纪念亡妻，特别成立「乐仪癌病治疗资助基金」遗爱人间。

廖碧吕礼章女儿吕康玲厨艺了得

吕礼章的子女已长大成人，其年约30岁的女儿吕康玲（Samantha）毕业于美国哥伦比亚大学哲学系，热爱下厨，曾放下名媛身份做厨房学徒，利用祖父留下的酱油工场反复钻研镬气小炒，又开设个人专页「Wendy's Wok World」，穿上标志性的肚兜造型，在镜头前大显厨艺。

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吕礼章与亡妻顾乐仪女儿是「厨神」?