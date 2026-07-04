钟培生终默认老婆怀孕：佢肯生四个 新婚3个月庄雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女为目标

「百亿富三代」钟培生（Derek）在今年3月在无预警情况下，宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功，钟培生在其浅水湾钟家大宅以「电影级规格」打造《进击的巨人》场景的求婚仪式，迅即在网上疯传，甚至一度成热话。庄雅婷与钟培生婚后孕味浓，不过夫妇二人未有公布好消息。

今日（4日 ）钟培生逾2万呎巨型卡牌基地7月开幕，钟培生宣布即将成为爸爸，太太庄雅婷挺着巨肚撑场，得天独厚的庄雅婷长胎不再肉，手脚纤细容光焕发，两人合照难掩笑意。

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钟培生以五子一女为目标

钟培生（Derek）、新田真剑佑（Mackenyu）及蔡思贝今日（4日）出席卡牌展览及交易中心开幕典礼，为钟培生亲手打造、占地达26000呎的「全球规模最大卡牌交易及竞技中心」揭幕，钟培生新婚妻子「最年轻区议员」庄雅婷（Angel）亦挺巨肚出席支持老公，夫妻同框合照时Derek更甜蜜地亲吻Angel头侧大晒恩爱。钟培生未有多谈太太庄雅婷挺巨肚，他婉拒回应：「私事唔讲啦！（为何保持神秘？）我同太太咁多曝光见咁多人，呢个系我哋嘅选择，但小朋友佢有权选择佢想唔想咁做，当小朋友成熟嘅时候，知道社交媒体槪念，佢想做就会全力支持；如果佢选择保持私隐，我都唔会逼佢，由佢拣。（考虑安全？）为咗小朋友安全著想，由佢拣啰，唔系个个都钟意公开面孔。」至于造人计划，Derek笑言仍然以五子一女为目标，但太太未应承：「未呀，佢肯生四个嘅！（要极速生够数？）冇所谓，总之要有！」

钟培生大爆与太太庄雅婷闰房事

钟培生每年均会举办拳击擂台赛事，他希望今年12月能如期举办，推动香港拳击及支持香港运动员，但不会亲身上阵：「我自己就冇打，一来冇时间，二来冇一个啱嘅对手。（再请林作对打？）唔会！唔会再同佢合作。」钟培生表明不落场打拳并非因为锡身，太太亦一直非常支持：「好感恩太太乜都支持我！」更大爆闰房事：「佢系好老婆，除咗要我瞓觉前吹头，我从来都唔吹头，一洗完头佢就队个风筒过嚟，瞓咗觉都队埋嚟！」

钟培生称香港市场由香港人话事

钟培生在博物馆上展出放满26个展示柜、总值高达8000万元卡牌，更扬言中心会成为香港以至亚洲指标：「以前香港卡牌市场成日都会睇住日本个价做人，有HKTCG之后，香港市场由香港人话事！」钟培生透露斥资6000万港元打造交易中心，当中有一半资金用作入手不同卡牌货源；他自己的收藏则占5个展柜，表示相比数量更重视稀有度：「我最罕有嘅全世界得十几张，但我已经有四张。（价值多少？）我𠮶啲唔系好贵，四张加埋六位数字，都唔系啲咩。（收藏全数展出？）最劲𠮶啲，基本上所有顶级罕有，市面上最Top嘅我齐晒，全部都齐四张。」斥巨资开交易中心，钟培生表示生意已考虑长远时间，并不打算短期营运：「希望一年内回本，最好半年啦！」

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新田真剑佑婉拒传媒进行访问

蔡思贝为活动担任主持，与钟培生、新田真剑佑讨论卡牌游戏及收藏，新田真剑佑作为玩家表示重视卡牌游戏胜负：「我会先购买能够让我在游戏里胜出的卡牌，然后再收藏具有升值潜力的稀珍卡牌。」钟培生送赠限量而价值不菲的卡牌。新田真剑佑再次来港出席活动，却未能就访问形式达成共识，现场婉拒传媒进行访问。钟培生重金礼聘新田真剑佑做开幕嘉宾，表示对方相当友善，大家亦为多年网友：「有一段时间成日同佢倾电话，多过同我老婆倾电话！」虽然话题离不开电竞游戏与卡牌，但钟培生称二人一直未曾连线对战过，他更形容新田真剑佑为人对输赢执著，规矩亦非常严厉，连影相都对镜头效果执著，为人非常有态度！至于请蔡思贝担任主持，钟培生大赞对方不论外型及气质均适合开幕场合：「好难揾主持，要揾个后生得嚟有经验，而且中英文都得，思贝刚好合适，加上要面对娱乐版、下昼又有官员嚟，思贝两边都可以。」