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钟景辉安息礼拜丨钟景辉遗照曝光 祥和温暖笑颜永留心中 灵柩奉移火葬场

影视圈
更新时间：13:20 2026-07-04 HKT
发布时间：13:20 2026-07-04 HKT

戏剧泰斗钟景辉博士（King Sir）于今年6月3日于家中安详离世，享年89岁。「King Sir」钟景辉的安息礼拜今早七月四日（星期六）上午十时三十分至中午十二时三十分在九龙城浸信会举行。安息礼拜在12时30分完结，治丧委员会成员先步出礼堂。姪仔钟至权捧着King Sir钟景辉的遗照步出灵堂，钟景辉的灵柩及心形花牌移送到灵车。

「King Sir」钟景辉遗照曝光

由于要送别到场亲友及嘉宾，姪仔钟至权将「King Sir」钟景辉的遗照交由一位女亲属捧上灵车，周润发及刘德华选用另一通道低调离开。遗照中的钟景辉身穿一件红色拼黑色的格仔恤衫，外面再套上一件深色的西装外套，面带微笑，表情祥和，一贯昔日斯文、温暖且慈祥的感觉，灵柩奉移至钻石山火葬场举行火葬礼。

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「King Sir」钟景辉生前足迹横跨舞台、电视、 电影及广播等领域，以卓越的艺术造诣、严谨的专业精神及无私的教诲，推动香港戏剧、影视及文化艺术的发展，并培育无数后进，桃李满门，深受同业、学生及观众的敬重，今早「King Sir」钟景辉曾在演艺时期教导的学生陆续场送别恩师并帮手打点，当中包括王祖蓝、蔡瀚亿（BabyJohn）、苏玉华、潘灿良、谢君豪、陈国邦、刘雅丽、刘锡贤及秦启维在场。接着再有不少陆圈中人到场，包括：刘德华、周润发、汪明荃、张艾嘉、黄允财、刘纬文、郭锋、邓英敏、张锦程、陈嘉仪、黄文慧、周梁淑怡、蔡和平和太太、韩马利和老公杜燕歌、张国强、霍启刚、杜琪峰和太太、莫何敏仪等。

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