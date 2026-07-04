钟景辉安息礼拜丨扶灵名单藏寓意 培正同窗孙必胜 排到麦秋蔡和平谢君豪院长黄龙斌象征后继有人

戏剧泰斗钟景辉博士（King Sir）的安息礼拜今早七月四日（星期六）上午十时三十分至中午十二时三十分在九龙城浸信会举行，礼拜后随即出殡，灵柩奉移至钻石山火葬场举行火葬礼。不少重量级演艺界猛人送别这位戏剧界泰斗，当中包括王祖蓝、苏玉华、潘灿良、汪明荃、张艾嘉、周润发和刘德华等人。

钟景辉扶灵名单隐藏极具心思意义

钟景辉安息礼拜的扶灵人员包括麦秋、孙必胜、蔡和平，陈健彬、杜琪峰，谢君豪、莫子聪，黄龙斌，为恩师钟景辉担任治丧委员会主席的王祖蓝表示扶灵人员名单由家人安排，当中隐藏著极具心思的感人意义：「都系展望紧后继有人嘅一个意思。」

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这份扶灵名单是家属特意按King Sir钟景辉的「人生时间轴」与年资顺序来精心排列的，麦秋是香港资深戏剧家、导演，与King Sir钟景辉共同推动早期香港话剧发展的亲密战友。孙必胜是孙中山长曾孙，是King Sir钟景辉在培正中学时期的挚友兼旧同学，当年曾一同排演舞台剧。蔡和平是King Sir钟景辉早期学成归来加入TVB开疆辟土时，与他并肩作战的第一代电视制作人。陈健彬是香港话剧团前行政总监，代表了King Sir钟景辉在推动香港职业剧团与剧艺行政发展上的重要伙伴。杜琪峰是当年报考TVB 艺员训练班时，King Sir钟景辉正是他的恩师与面试官，此后两人一直在影视界保持深厚交情。谢君豪是演艺学院毕业的杰出后辈，他扶灵名单中唯一艺人代表，曾表示King Sir钟景辉因一句话改变了他的一生。莫子聪曾是钟景辉的学生，亦为法律界人士（现任香港裁判官），代表了King Sir钟景辉桃李满门、学生在不同专业领域皆有卓越成就。至于黄龙斌是候任香港演艺学院戏剧学院院长，同时是King Sir钟景辉的学生辈。将他排在最后一位，正象征著 King Sir钟景辉毕生奉献的戏剧教育事业后继有人。

王祖蓝在访问上表示扶灵名单由King Sir钟景辉的家人安排：「佢嘅屋企人都好有心，今次佢哋定个扶灵名单，就系由King Sir啱啱返嚟香港出道嘅时候，即系入TVB第一代，譬如第一个就系蔡和平先生，顺住个年资去排啦，最后一位就拣咗而家演艺学院戏剧学院嘅候任院长黄龙斌，都系我哋演艺学院师兄。咁家人嘅意愿都系希望藉住呢个扶灵名单，都见到King Sir喺唔同界别、唔同年代嘅贡献，亦都系展望紧后继有人嘅一个意思。」钟景辉的侄仔钟至权又称：「其中有一位系八舅喺培正时候嘅中学同学，当时同佢一齐排过舞台剧， 系孙必胜先生。」

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