钟景辉安息礼丨三大电视台送别戏剧泰斗齐悼念 万梓良张家辉致送花牌

戏剧泰斗钟景辉博士（King Sir）的安息礼拜今早七月四日（星期六）上午十时三十分至中午十二时三十分在九龙城浸信会举行，今早大批传媒到场守候，现场亦有警方传媒联络队维持秩序，礼拜后随即出殡，灵柩奉移至钻石山火葬场举行火葬礼。

不少演艺界人士送上花牌致哀

钟景辉一生秉持谦厚仁爱之心，将毕生精力奉献予香港演艺及文化艺术事业，足迹横跨舞台、电视、 电影及广播等领域，以卓越的艺术造诣、严谨的专业精神及无私的教诲，推动香港戏剧、影视及文化艺术的发展，并培育无数后进，桃李满门，深受同业、学生及观众的敬重不少演艺界人士送上花牌致哀。

相关阅读：钟景辉安息礼拜丨重量级演艺界猛人送别戏剧界泰斗 周润发刘德华汪明荃到场致哀 谢君豪成唯一扶灵艺人

三大电视台送上花牌致哀

钟景辉的追思礼拜今早在九龙城浸信会举行，钟景辉的灵柩在其家人陪同下，由灵车运抵九龙城浸信会并由其家人陪同下移入礼堂，礼拜完成后，灵柩已奉移至钻石山火葬场火化。钟景辉生前在演艺界地位举足轻重，不少人向他送上花牌致哀。其中包括三大电视台电视广播有限公司、有线宽频通讯有限公司、ViuTV与MakerVille、香港电台、香港艺术发展局、康乐及文化事务署、香港戏剧协会、周梁淑怡等，艺人则包括张家辉、万梓良、柳影虹等均有送上花牌致意。

相关阅读：钟景辉明日安息礼拜 演艺学院7.15设追思会暨展览 翌日开放公众签名留念