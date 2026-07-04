钟景辉安息礼拜丨灵柩由家人陪同抵埗 汪明荃张艾嘉周梁淑怡到场致哀 王祖蓝苏玉华谢君豪送别恩师

戏剧泰斗钟景辉博士（King Sir）于今年6月3日于家中安详离世，享年89岁。「King Sir」钟景辉的安息礼拜今早七月四日（星期六）上午十时三十分至中午十二时三十分在九龙城浸信会举行，礼拜后随即出殡，灵柩奉移至钻石山火葬场举行火葬礼。今早大批传媒到场守候，现场亦有警方传媒联络队维持秩序。

钟景辉灵柩由家人陪同下移入礼堂

载有「King Sir」钟景辉灵柩的灵车于9时13分到达九龙城浸信会并由其家人陪同下移入礼堂。三大电视台电视广播有限公司、有线宽频通讯有限公司、ViuTV与MakerVille、香港电台、香港艺术发展局、康乐及文化事务署、香港戏剧协会、周梁淑怡等，艺人则包括张家辉、万梓良、柳影虹等均有送上花牌致意。

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演艺时期教导学生陆续场送别恩师

「King Sir」钟景辉的安息礼拜今早十时三十分至中午十二时三十分在九龙城浸信会举行，今早「King Sir」钟景辉曾在演艺时期教导的学生陆续场送别恩师并帮手打点，当中包括王祖蓝、蔡瀚亿（BabyJohn）、苏玉华、潘灿良、谢君豪、陈国邦、刘雅丽、刘锡贤及秦启维在场。接着再有不少陆圈中人到场，包括：汪明荃、张艾嘉、黄允财、刘纬文、郭锋、邓英敏、张锦程、陈嘉仪、黄文慧、周梁淑怡、蔡和平和太太、韩马利和老公杜燕歌、张国强、霍启刚、杜琪峰和太太、莫何敏仪等。

姪儿钟至权称钟景辉演戏生涯无憾

王祖蓝与钟景辉的姪儿钟至权受访，钟至权表示感恩天气比预期好，可以让长辈、亲友、学生及政界、艺术界人士到场致意。王祖蓝指按家人意愿，安排了15、16日在演艺学院举行追思会让公众进行悼念。问到「King Sir」钟景辉可有遗愿？钟至权表示：「我伯父一直想更多推广戏剧科，可以有更多学生受教，演戏方面无乜，佢想演都演过，可以说是今生无憾。」王祖蓝表示每位学生都从King Sir学到「4D」包括「Drive、Diligence、Discipline、Dedication」即动力、纪律、勤奋与奉献，至于他经常扮King Sir，他指：「做他学生都默认有扮过佢，佢唔介意我哋扮佢搞笑，甚至佢大寿搞过扮嘢大赛，同学生打成一片。」

王祖蓝最后一次见面是钟景辉的生日

扶灵名单方面，除了谢君豪外，亦按其生涯遇到的人，当时入TVB出道遇到的蔡和平至候任的演艺学院院长黄龙斌，代表了其生涯，以及后继有人。谈到「King Sir」钟景辉安详离世，王祖蓝指King Sir至离开前一直头脑清晰，只是反应慢一点，健康状态OK，可以和大家倾偈，只是有点老人毛病，而最后一次见面是他的生日：「我哋切蛋糕，带小朋友和老婆见他，一齐倾偈，听到我讲最近做咩戏都开心，只是慢一些，但都清醒，他每个人都记得，「呢个咪我学生王祖蓝，你咪当我傻架！」王祖蓝表示会代表其学生上台致辞，指King Sir改变了每个学生的人生轨迹，没有他就没有喜剧训练和影视圈，在追悼会为他送上第5个D「Dignity（庄重）」，「希望为他优雅地谢幕。」