温拿四虎罕有合体  谭咏麟超精灵钟镇涛极型仔  一举动尽骚兄弟情「阿强」已一头白发？

经典乐队温拿（The Wynners）自70年代诞生以来，五位成员谭咏麟（阿伦）、钟镇涛（B哥）、彭健新、陈友及叶智强的兄弟情一直为人津津乐道。近日，「温拿四虎」谭咏麟、钟镇涛、彭健新及陈友罕有地在内地合体，一同探班「春泥合唱团」，他们与年轻的合唱团员热情互动，更即兴合唱金曲《朋友》，场面温馨，众人的最新状态也随之曝光。

谭咏麟状态佳钟镇涛型仔

从影片中可见，四位成员虽然都已年届七旬，但精神状态极佳。现年73岁的谭咏麟身穿蓝色恤衫，身形似乎比以往清减了一些，显得格外精神爽利，在领唱《朋友》时中气十足，风采不减当年。身旁的钟镇涛则戴著黑框眼镜，衣著时尚，保养得宜，完全看不出已经73岁，依然是那位型格十足的B哥。

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温拿四虎兄弟情不变

在合唱期间，彭健新头发浓密，状态甚好，全程投入地跟著音乐摇摆。而鼓手陈友更是兴致勃勃，即场拿起一个鼓箱（Cajon）拍打，为大家的歌声增添节奏，非常投入。四位好兄弟在过程中不时有眼神交流，互动自然，尽显数十年不变的深厚兄弟情。

网民挂住叶智强

这次「四虎」的合体，让不少歌迷感到惊喜，但也引发了网民对另一位成员叶智强的挂念与提问：「叶智强去哪了？」事实上，作为温拿最低调的成员，叶智强早已移民澳洲，过著悠闲的生活。谭咏麟曾笑言温拿的近况是：「B哥哥内地工作；陈友美国探孙；阿强（叶智强）澳洲喂袋鼠；健仔和我香港饮茶。」不过，在2023年4月，为了庆祝彭健新的74岁生日，叶智强曾专程回港，与四位好队友及陈百祥、黄杏秀等好友一同庆祝，实现了「温拿五虎」的久违重聚。

叶智强3年前一头白发

当时久未露面的叶智强以一头银发现身，虽然看起来比以往苍老，但精神奕奕。他选择自然老去的帅气模样，引来网民两极化的讨论，有人大赞「白发look好帅！」，但也有歌迷坦言一时难以接受：「叶智强的白发，我接受不了。」。

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