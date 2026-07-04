陈敏之述歌手梦碎变失业户口剩几百蚊：多谢条腿养活我 直播创逾2千万营业额 忍尿7粒钟险晕低

「索腿天后」陈敏之的人生一直仿如坐过山车，于1999年年仅20岁的她被日本乐坛教父小室哲哉选中成为入室弟子，随即展开极尽奢华的梦幻生活，只是梦醒后却更痛苦。近日陈敏之接受方健仪的Youtube节目《女人方言》访问，就提到当时心情：「去夏威夷海中心录音，见到巨星安室奈美惠探我哋，我仲争啲晕低咗！」然而这场巨星梦仅维持了两年，唱片公司便决定撤资，在陈敏之即将出碟前夕临门一脚叫停，将她从天堂无情地推向地狱。

陈敏之花光积蓄置装户口得几百元

这场巨变让陈敏之瞬间面临生计危机，花光老本置装的她，银行户口一度只剩下几百元。为求生存，她踏实面对现实：「我反而系觉得唔唱歌冇所谓啦，我反而要生活，咁点算呢？」幸好上天赐予的43吋招牌长腿成为她的救命稻草。陈敏之加入TVB后，这双长腿为她赢得「索腿天后」美誉，最经典莫过于在剧集《怒火街头》中饰演性工作者，为求突破甚至搂着毛巾在街上狂奔，最终凭该角色勇夺「最佳女配角」。虽然傲人身高令她拍古装受限、甚至要穿平底鞋迁就男主角，但她对此心存感恩：「我真心多谢我呢条腿，因为佢真系养活我。」

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陈敏之忍尿做直播创2300万营业额

陈敏之近年进军直播带货市场，更曾创下单场高达2300多万营业额的彪炳战绩。不过，这份风光同样是用血汗换来的。她坦言在第一场与内地团队合作的直播中，自己顶着巨大压力硬撑了足足7个小时，期间不吃不喝不去洗手间。陈敏之透露了当时险些虚脱：「真系头晕，争啲晕！我即刻拎啲药油呀，哗，系咁搽，跟住拎只手呀，打自己块面，跟住我就话我哋继续啦。」

陈敏之摇身一变成「带货女王」

陈敏之从一度跌入谷底，户口近乎清零的少女，到后来凭经典剧集角色入屋，再到如今在带货界做出成绩，摇身一变成为「带货女王」。面对如今大环境的挑战，经历过无数起跌的她以过来人身分鼓励大家：「如果发现到有困难嘅时候，就真系唔好放弃。虽然而家真系呢个环境、市道系差，但系呢，有梦想试下去追梦，试下去做呀，真系㗎，唔好嘥咗。」这份坚韧不拔的精神，让陈敏之在直播带货领域屡创佳绩。

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