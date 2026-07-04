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米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢

影视圈
更新时间：09:00 2026-07-04 HKT
发布时间：09:00 2026-07-04 HKT

有「冻龄美魔女」之称的资深艺人米雪（Michelle Yim），虽然已届70岁，但保养得宜，气质优雅，深受观众喜爱。然而，近日一段于网上流传的影片，却拍到她在一场公开聚会中，疑似遭到一名中年男子骚扰，引起网民热议。

米雪身处酒楼竟受骚扰

根据影片画面，事发地点似乎是在一间中式酒楼的宴会厅内。当时现场气氛热闹，艺人「黑妹」李丽霞正在献唱搞热气氛，而米雪则身穿白色上衣，与多名友人在圆桌一同用餐。从影片中可见，米雪打扮优雅，安静地坐在座位上。

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米雪身体蜷缩启动「保护模式」

事件的焦点在于一名身穿白色T恤的中年男子。他手持酒杯，突然蹲在米雪的座位旁边，并将头部靠得非常近，几乎与米雪脸贴脸。接著，他更将左手搭在米雪的肩膀上。面对这突如其来的亲密举动，米雪的身体明显向后蜷缩，双手合十放在胸前，保持著礼貌但略显僵硬的笑容，并不自觉地垂下头，完全启动了「保护模式」，显得有些不知所措。

米雪遭遇让网民心疼

该名男子在与米雪近距离互动一会后，便起身离开，走向另一桌。整个过程虽然短暂，但米雪的反应已被镜头清晰捕捉。影片流出后，不少网民对该名男子的行为表示愤怒，认为他不尊重女性，面对米雪应保持适当的社交距离。同时，大家也对米雪的处境表示心疼，指「70岁都要承受啲咁嘅嘢」、「条友临走时仲大大力索米雪啲头发」，另外亦有网民称赞她即使在尴尬不安的情况下，仍然尽力维持风度与礼貌。

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