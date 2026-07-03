戴祖仪单身4年恨拍拖 被嘲「脸大」耿耿于怀 愿为梁朝伟拍裸露戏丨独家

备受TVB力捧的戴祖仪（Joey），外表看似自信满满，惟她自揭曾因被网民指「脸大」而不开心，随着年纪增长，现年31岁的她渐渐不介意别人的批评，选择接纳自己的不完美；而衣着方面也开放了不少，甚至指若要拍裸露戏，男主角必须要是梁朝伟才会考虑。同时自爆感情状况，她希望快点遇到自己喜欢的人。 文：霍淇 图：谭志光

戴祖仪学习接纳

戴祖仪坦言过去很介意被别人评论外表，尤其「脸大」曾令她不开心，耿耿于怀，「以前很介意别人评论外表，某程度有不开心，但最近我的人生课题就是接纳自己的不完美，因为没有人是完美的，当你不停专注这些不能改变的地方，只会内耗和越来越辛苦，学习接纳后，再将自己能改变的范围做得更加好。」

戴祖仪年纪越大变得越大方

最近大家似乎没太在意Joey的大脸，而是留意她的身材，她笑言人越大也变得越大方，心态和衣着也变得更女性化，又指可能因以前太保守。至于底线可以去到几尽？她透露曾被问过「若国际知名导演找她演一个裸露的角色会否接拍？」Joey谓到现在也答不到这个问题，「虽然为艺术牺牲很好，但我觉得不去到那一刻我也不会知道。（若对手是谁会考虑？）梁朝伟，好有男人味又好沉稳，他那一种木讷的感觉很正！」

戴祖仪感情事不强求

Joey自觉活在幸福的环境中，获得许多人爱锡和保护，所以性格是比较单纯和直接，但过去曾因说话太直接令好朋友离开她，反思后觉得需要学懂顾及别人的感受。至于感情方面，单身约4年的Joey表示不能强求，虽然有人追，但因为工作关系，感情大多不长久，「我忙就会消失，可能追求者认为自己对他没有兴趣，自己在感情上比较被动，所以也不会联络对方，（未够钟意？）我也很希望能快点遇到一个自己喜欢的人，很羡慕大家好爱自己的伴侣。」

戴祖仪接纳自己不完美

近年备受力捧的Joey，除了与麦玲玲、吴若希等主持《寻欢作乐的姐姐》、挑战舞台剧《Nancy恋噏Show》，更有份拍摄剧集《正义女神》、《非份之罪》等。而在刚播完的《飞常日志II》中，Joey的长腿再次成为网民讨论的焦点。剧中的她由空姐转任地勤主管，坦言要处理及牵涉的范围一定比空姐多，最难忘是要模拟无人列车突然停驶，带领乘客行路轨去安全位置，她指当时天气很冷，与郭柏妍拍摄时就脱下羽绒，一停机就穿回外套一直震！对于取代刘颖旋和郭柏妍，成为「黑丝担当」，Joey不介意网民拿她们来比较。



