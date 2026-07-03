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曾志伟开新公司作品先声夺人 邀袁咏仪成毅做悬疑剧《狩谎》主角

影视圈
更新时间：21:44 2026-07-03 HKT
发布时间：21:44 2026-07-03 HKT

曾志伟卸任TVB总经理职务一段日子后，展开全新事业篇章，其主理的悬疑剧集《狩谎》未开拍已先声夺人，既突破播放平台17万「预约量」，同时夺得「2026最具期待作品」奖，该剧昨天在香港开镜，即引来追星族闻风而至！

曾志伟签张颕康？

曾志伟营运新公司后，旋即开拍首出悬疑剧《狩谎》，由内地演员成毅伙拍袁咏仪主演，昨日在香港进行切烧猪仪式，宣布正式开镜，场面盛大，吸引大批粉丝到场守候，惟仪式上未见袁咏仪现身，另外张颕康、内地演员肖顺尧也到场。其实早已传出曾志伟有意签张颕康成旗下艺人，这次他有份参与拍摄《狩谎》，相信传闻非虚。此外，袁咏仪待完成电影《欲望寄生》的拍摄后才入剧组。

曾志伟「重点照顾」成毅

该剧监制曾志伟在社交网上载现场多张合照，留言：「《狩谎》开机大吉！香港天气好热啊，小朋友们记得做好防晒呀！」照片中，成毅站在曾志伟身旁，更被拍得他大啖叹拜神烧猪。《狩谎》可说是先声夺人，早前仅凭概念海报，在播放平台的「预约量」经已强势突破17万！并赢得《第6届新时代国际电视节》「2026最具期待作品」奖，此外，据闻成毅受到重点照顾，打从5月中，他便推掉所有公开活动，来港筹拍新剧，曾志伟亦替「闭关」未露面一个半月的他去安抚粉丝。

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