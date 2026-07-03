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前TVB「御用细佬」黄嘉乐认衰懒更新被误会失业 澄清太太考牌兼职地产非帮补家计：想多条出路

影视圈
更新时间：21:45 2026-07-03 HKT
发布时间：21:45 2026-07-03 HKT

47岁有「御用细佬」之称的前TVB艺人黄嘉乐晚上出席电影《给阿嬷的情书》尊尚放映夜，他表示忙于拍内地短剧，稍后会到马来西亚拍戏，虽然拍短剧时间很chur，但相比旧公司TVB其实很轻松，指自己在木人巷训练有素，所以不觉得太辛苦，并透露最近跟验车公司合作拍真人骚，笑言可以见到好多靓车很开心。

黄嘉乐避谈老婆好过他

早前有报道指黄嘉乐在内地并未获得太多的工作机会，摄影师太太江惠贤考了地产牌，要打多份工帮补家计，黄嘉乐被问及此事时认衰，指有阵子没有在网上更新近况，被误以为他没有工作做，但他认为不需特别解释，太太和朋友看过报道后都有问他可有不开心？他笑谓不是真的，笑下就算，又感谢传媒挑选了太太的靓相刊登，「太太做摄影工作，可能年轻时不懂得保养，条腰依家有点事，担心之后会出问题，想做多样嘢多条出路，她有问过我做地产好不好，我话最紧要是她喜欢，不做都可以，太太考到地产牌好叻，我自问唔得，太多嘢记，同埋都有叫她跑步，对条腰好。」又指太太在朋友的地产公司学习，更做成了生意，问到太太的收入是否好过他？他笑言不讲这些，自己都要继续努力工作。

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