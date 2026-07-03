东张西望｜14岁女受欺凌2年留遗书服药自杀入ICU  欺凌者：佢食药死关我咩事  校方涉下「封口令」

TVB节目《东张西望》连续两晚报道了一宗令人发指的校园欺凌悲剧。一名就读深水埗区、据称属Band 1中学的14岁中二女学生「静宜」（化名），因升中后遭受同学长达两年的残酷欺凌，最终身心受创，在绝望下于校内服药企图自杀，事件曝光后引起社会极大回响。

静宜吞逾40粒药丸

据报道指，静宜自升中一以来，便成为数名同级同学的欺凌目标，长期遭受言语暴力与孤立。今年5月19日下午，静宜在午膳时见到欺凌者，打从心里涌现极度恐惧；加上早前在厕所遭对方冷嘲热讽「去边班就被边班孤立，系佢个人体质」，这句话成为压垮她的最后一根稻草。静宜随后躲进学校厕所，一口气吞下超过40粒降血压及精神科药物企图自杀。

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静宜命悬一线存活属万幸

校方发现后紧急将她送院，静宜随即被转入深切治疗部（ICU）插喉抢救，情况一度危殆。医生直指她服用的药物剂量足以致命，现时能存活下来已属万幸。静宜更写下遗书向其他同学道歉，强调自己并非想吓怕同学，只求欺凌她的人能得到应得的惩罚。

涉事欺凌者极冷血毫无悔意

令人心寒的是，悲剧发生后，这班欺凌者的态度依旧嚣张冷血。静宜的同班同学接受《东张西望》电话访问时爆料，欺凌者平时除了当面或在网上侮辱静宜、造谣中伤她是「性工作者」外，得知静宜服药自杀后，不但没有悔过，竟还吐出凉薄言论：「佢食药死关我咩事」、「三几日就入一次医院，不如去死啦」。其中更有欺凌者在社交平台发「澄清文」企图推卸责任，甚至疑似使用假帐号攻击替静宜发声的同学，完全缺乏同理心。

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校方未有探望静宜

面对如此严重的事件，校方的处理手法亦饱受抨击，令静宜家属感到极度愤怒与失望。静宜父亲痛斥，女儿曾多次向校内社工及训导求助，但校方每次仅要求欺凌者「口头道歉」了事。更离谱的是，静宜在ICU抢救期间，校方从未派员探望；得知家长向教育局投诉后，竟致电追问「系边个报教育局？」。

校方被指涉噤声卸责

此外，受访同学更透露，事发后学校老师曾到班上郑重声明，对学生下达「封口令」，警告同学不要再讨论这件事，直指「你哋讨论落去都系冇用」，企图隐瞒真相并令学生噤声。静宜父亲坦言，他并非想校方重罚相关学生，只求事件有适当的处理，并希望能与欺凌者见面，当面质问「点先肯停」。而静宜的愿望十分卑微，只希望对方「不再欺凌自己和自己的朋友」，并得到一个应得的道歉。

校方回复正跟教育局指引处理

针对是次严重的校园欺凌投诉，涉事校方回复《东张西望》查询时表示，现时已根据教育局的指引处理事件，并正跟静宜及其家长紧密联系。而教育局回复指已介入事件，并强调对校园欺凌事件抱持「零容忍」的态度。