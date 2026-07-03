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李连杰贺恩师吴彬90大寿 秒变乖巧小徒弟曾帮师兄送情书 师傅猛料背景曝光

影视圈
更新时间：22:00 2026-07-03 HKT
发布时间：22:00 2026-07-03 HKT

国际功夫巨星李连杰近日为师傅、中国武术界泰斗吴彬庆祝90岁大寿。在这场温馨的寿宴上，众多吴彬的弟子从四海赶来，包括另一位动作明星吴京，场面热闹感人。年届63岁的李连杰，虽然近年因身体状况备受关注，但当天他精神奕奕，一身低调的黑色装束，头戴棒球帽，脸上始终挂著灿烂的笑容。在恩师吴彬面前，这位叱咤风云的国际巨星完全卸下了光环，仿佛时光倒流，变回了当年那个尊敬师长的小徒弟。从影片中可见，他与师兄弟们亲切互动，时而鞠躬，时而紧握师傅的手，师徒情深，溢于言表。

李连杰展现活泼风趣一面

寿宴气氛轻松愉快，李连杰在师傅和一众师兄弟面前，展现了他鲜为人知的活泼一面。他与大家围坐畅谈，回忆往昔趣事，更笑称曾帮师兄送情书，引得哄堂大笑。在众人提议下，一众年过半百的师兄弟们更与师傅一同扎起马步，重温昔日的练功时光。李连杰在蹲下时重心不稳向后跌坐，引来师兄弟们的关心，场面温馨又搞笑。

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李连杰赢5届全国冠军全靠吴彬 

这次寿宴的主角吴彬，是北京武术队的开山鼻祖，桃李满门。年轻时曾是足球校队队长，因身材吃亏想练力量，大学甚至首选报考举重。直到被武术泰斗张文广引领进门，才开启了他的武术传奇。1974年他出任北京武术队首任总教练，带领队伍在1975至1985年间创下全国锦标赛团体「十连冠」的神话。正是在吴彬的严格调教下，李连杰脱颖而出，创下了连续五年获得全国武术锦标赛冠军的惊人纪录。

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