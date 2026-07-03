给阿嬷的情书丨江嘉敏怕喊到妆融带齐纸巾口罩入场 庞景峰乐意再演猛男骚望观众「摄钱」

江嘉敏、庞景峰、黄嘉乐等晚上出席电影《给阿嬷的情书》尊尚放映夜，江嘉敏表示已准备了纸巾和口罩入场，怕会喊到融妆，散场时会以口罩遮样。

曾志伟新公司江嘉敏未埋身

江嘉敏有份演出TVB剧集《非份之罪》，称下星期就会播出她演出的单元，透露饰演足球员，因一次意外要坐轮椅，拍摄前亦刻意苦练球技，虽然没有因此爱上踢波，笑指个波太快追不到，但就看上看球赛，早前看了日本对巴西的世界杯赛事。江嘉敏现时是自由身，问到可会为《非》剧回TVB宣传？她直言有在夹时间，始终辛苦拍完剧都想多做宣传，吸引更多人看，又说除了《非》剧，另一部TVB剧《武林》亦预计今年播出。讲到曾志伟将开制作公司，问到可有找她加入？她表示不是她有兴趣就可以，并听闻很多旧同事都有加入。

庞景峰解画住工厦欠卡数

钱小豪与前妻郭秀云的儿子庞景峰之前被《东周刊》独家爆，因为被同居女友刘温馨狠飞，他需即时搬离，失恋后流落街头，庞景峰只能暂居于朋友，没有独立厕所的旧式工厦单位，加上因为经营武术学校欠债要打三份工。他解释因搬屋而住工厦，只居住两星期已搬离，又强调经济方面可以，欠债是欠咭数，相信每个香港人都有试过欠咭数，并谓的确有多份工作，除了幕前工作，也有做不同的幕后工作，强调经济方面没有问题。

庞景峰乐意再玩猛男骚

对于跟刘温馨分手，他表示心情OK，大家没有闹交，因性格不合而和平分手，但对于新恋情则不会想太多，现在先集中工作。提到可会再参与猛男表演，他坦言视乎情况，又认为这个表演没太特别，他不需要跟观众交流接触，自己平时也是不穿上衣耍功夫，问到表演时可有观众「摄」钱给他？他笑言很希望有，如主辨单位日后安排这个环节，他乐意参与。