罗启豪自爆被粉丝私讯示爱：可能谂多咗 感恩歌迷会三周年盼储歌再上红馆

罗启豪今日到尖沙咀出席「启豪．豪壳 United！三周年团聚暨庆功宴」，其《中年好声音》好友颜志恒、丁文俊、涂家尧及刘威煌等亦有到场，罗启豪指今日所邀请的嘉宾都是知道他与谭辉智开演唱会后买飞捧场的好友，觉得要请他们食饭。

罗启豪粉丝尊重其私隐

今次是举行演唱会后与粉丝首次聚会，因为场地所限，只能招待150名粉丝，除了会跟到场的《中声》好友合唱外，也会分享演唱会时鲜为人知的点滴，至于粉丝是否会问他的感情事？罗启豪就指很少，因他们但都很尊重自己私隐，不过他就透露曾有歌迷私讯他示爱：「会同我讲感受，不过就冇话想一齐。（会唔会你谂多咗？）可能系。」

罗启豪完骚后深圳按摩觅食

罗启豪表示完成演唱会之后终于可以放松，所以跟朋友去了深圳食嘢和按摩，笑言现在有很多好食的店可以介绍。

罗启豪感谢歌迷会三周年

提到其歌迷会也成立三周年，罗启豪表示时间过得好快，这段时间亦发生了好多事，出了单曲之外，能够开演唱会也觉得感恩，而且更可以上到红馆这个舞台，是由很多人陪住去行这条路，至于何时开个人红馆骚？他笑言未有消息，不过也希望先储多些歌。

罗启豪表姐返港捧场兼入会

罗启豪又透露今日表姐也有到场，他指表姐住在新加坡，刚好返港探亲所以也有去看他的演唱会，更指对方今次也有加入其fans club。对于罗启豪与张与辰的粉丝数量不相伯仲，罗启豪表示对方真的好犀利，有机会也希望跟对方合作，自己也有很多《中年好声音》的朋友们也想合作。

