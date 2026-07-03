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邓丽欣领军云浩影黄淑蔓卢慧敏3大新生代女神 8.23杀入新城35周年音乐会 预告合唱神秘金曲

影视圈
更新时间：22:30 2026-07-03 HKT
发布时间：22:30 2026-07-03 HKT

今年是新城广播35周年，为隆重其事，新城广播将于今年8月23日假香港会议展览中心Hall 5BC举行「Metro Anniversary 35 "Spectrum of Self"」音乐会。四位人气歌手邓丽欣（Stephy）、云浩影（Cloud）、黄淑蔓（Feanna）及卢慧敏（Amy Lo）将首次携手演出，以她们独特的个人魅力与音乐，在舞台上碰撞出最璀璨的火花。

四位歌手虽然风格各有不同，却同样散发著当代年轻人敢于突破的光芒。邓丽欣由偶像派蜕变为全能艺人，见证一代少女的成长轨迹；云浩影以空灵嗓音俘虏乐迷，尽显新生代女声的独特气质；黄淑蔓则凭著青春洋溢的活力，成为校园乐迷的宠儿；卢慧敏从影视跨界音乐，展现活力多变的个性。

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对于今次能够破天荒同台演出，四位歌手都表现得相当兴奋，邓丽欣开心表示：「好期待可以同其他三位歌手企喺台上唱歌，至于我哋会合唱咩歌？大家入场睇就知，希望到时见到大家。」云浩影亦雀跃表示：「我有好多歌都好想唱，除咗自己嘅歌，偶像嘅歌当然会唱啦！」黄淑蔓则对选歌方面较为著紧，她称：「我想拣一首金曲，可以向我哋乐坛前辈致敬，又可以全场大合唱，个气氛一定好正！」卢慧敏就搞笑谓：「相比起其他三位歌手，我舞台经验比较少，好希望今次可以享受舞台演出之余，亦都可以吸收吓舞台经验，每次都有进步就心满意足了。」

是次演唱会以「Spectrum of Self」为主题，舞台设计成为另一焦点。制作团队大胆采用镜面柱与棱柱装置结合LED Wall及崭新投影技术，每一支柱体独立耸立舞台，却能随灯光角度折射出变幻万千的光芒。届时四位歌手除了演绎自己的人气作品外，更会精心挑选多位乐坛前辈的经典金曲，以年轻声线重新诠释。选曲极具心思，势必为全场乐迷带来惊喜。

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