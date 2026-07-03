陈桢怡靓到似AI？ 撞样惩教署虚拟女团成焦点 借势Cosplay效果震撼 「以假乱真」

现年29岁的2020年度港姐亚军陈桢怡（Celina），近日因意外「撞样」AI人物而成为网络热话。事缘香港惩教署早前推出AI禁毒女团「重生女团」，其中一名成员「草草」因其美貌及与陈桢怡极度相似的外貌，引起网民热烈讨论，更笑言「根本就用陈桢怡来gen出来」。面对网民的讨论，陈桢怡不但没有介意，更趁势亲自Cosplay「草草」，将AI活生生变成真人，效果震撼。

陈桢怡意外因草草成焦点

惩教署的AI禁毒女团旨在宣传反毒讯息，其中代表「大麻」的成员「草草」，以其年轻貌美及精致的脸孔获得最多关注。不少网民第一眼便发现，「草草」的样貌、神情竟与港姐亚军陈桢怡有如「饼印」。

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陈桢怡赞网民有创意

对于自己成为AI「真身」，陈桢怡亦有留意到网民的创意。她早前受访时大方回应，笑指自己初时不觉得相似，但看到网民制作的对比图后，也被「洗脑」，并大赞网民有创意。

陈桢怡Cosplay草草「以假乱真」

近日，陈桢怡更在社交媒体上发布影片，亲身示范如何由陈桢怡「变身」成「草草」。影片中，她穿上一件与「草草」造型相似的绿色挂颈装束，并细心化上带有绿色和闪粉的眼妆，连发型也模仿「草草」的编发，最后成果简直是AI走入现实，相似度极高，完美还原了「草草」的神韵。网民纷纷留言大赞：「你不说我以为就是AI生成的」、「真的太像了，效果好震撼」、「草草本人！」。除了撞样AI成为话题，陈桢怡早前回应网民时，亦否认了其维基百科上被恶搞成「双性恋女神」的传闻，表示对此感到无奈又惊讶。

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