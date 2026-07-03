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Honey Punch被误认COLLAR不介怀 视师姐为学习对象而非竞敌

影视圈
更新时间：19:48 2026-07-03 HKT
发布时间：19:48 2026-07-03 HKT

女团Honey Punch今日以推广大使身份出席一个汽车发布会，现场跳唱《滑到入心》和《蝶式》炒热气氛。队长杨芷乔因参加学校的日本交流团而缺席，其他人笑指学校已放暑假，故可以专心工作，虽然她们都未成年，但亦大卖口乖指一到18岁就会考车牌。黄靖瑜（Colour）表示有车会更方便，方便她们出活动，而且她们又喜欢倾音乐，罗子媛（Jacey）指有车就可以在车上唱卡啦OK。

Honey Punch出道一周年感成长

今个月23号是她们出道一周年，她们都表示想不到已过了一年，这段时间学到很多，自觉成长了不少，问到可会为出道一周年准备新歌？她们表示未知，要等公司安排，但会准备精彩的演出送给粉丝，而她们亦会私下开庆祝派对。

COLLAR为努力目标

另外，COLLAR成员苏雅琳早前接受专访，资料片段错误将Honey Punch当成COLLAR，她们表示不知道此事，讲到她们已不是新人，可觉得COLLAR会是她们在之后音乐颁奖礼上最大的劲敌？Honey Punch表示视COLLAR为学习对象，不觉得是竞争对手，而且她们还很新，要向师姐学习，希望未来都能像她们一样，现时主要努力做好自己，做更多好歌。问她们可想拍戏或拍剧？Colour表示她们都想在音乐以外有其他发展，直言都有向公司要求过，又说她们很喜欢玩，有时会扮喊，这些都能激发演技，但实际工作还是要等公司安排。
 

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