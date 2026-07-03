林子祥再做爷爷 林德信太太无预警晒巨肚 两年抱两进入倒数

恭喜！林子祥再度荣升做爷爷。林子祥的儿子林德信（Alex）的太太Candace结婚两年半，婚后育有一名女儿林明。昨晚Candace无预警下于Instagram上载一张穿上粉红色恤衫露出巨肚的孕照，女儿穿上同款服装并抱住妈咪大腿，画面十分可爱，Candace兴奋透露第二胎出世时间已进入倒数阶段。

Candace今次未有透露BB性别

Candace今次未有透露BB性别，不过因母女二人在花卉墙壁前合照，让人猜测第二胎同样是女儿。Candace亦有贴上与老公林德信的影片，片中二人化身电影《铁达尼号》的男女主角，站在邮轮上欣赏海上日落，Alex从后抱住Candace孕肚，Candace高举双手受此时此刻，虽然第二胎肚大如箩，但Candace四肢依然纤细，绝对是得天独厚。

相关阅读：天王40岁儿子晒育儿影片被轰无脑？父女半裸共舞惹争议 网民：个女好惨第时点见人

爷爷林子祥为孙女取名林明

林德信与太太Candace在2023年11月结婚时，其实已经是双喜临门、奉子成婚，当时婚礼照片流出后，太太 Candace 穿著婚纱与休闲牛仔裙时已被发现腹部明显隆起，目测怀孕约5个月，不过林德信一直未有避谈，到了2024年的母亲节当天，林德信公开太太陀住巨肚的超美孕照，并宣布2024年3月荣升做爸爸，小公主取名林明，是爷爷林子祥为孙女改名。

Candace曾表示老公有帮手照顾BB

林德信当时对太太无限感激 : 「呢两个月见到佢坐月好辛苦，又唔可以出街，只可以喺屋企凑仔，真系好攰。」Candace亦表示老公有帮手照顾BB : 「其实Alex好紧张我，亦好细心，系一个暖男，冇咗佢我真系搞唔掂，Alex系换尿片高手。Candace更爆笑说：「因为我系顺产，在产房等生产时候，护士问我老公去咗边度？Alex好紧张又坐唔定，所以常常周围行希望放松一点，又知我等咗12个钟仲未生得会好肚饿 ，所以去买蛋挞，我就系食住个蛋挞，多点气力就生到BB！

相关阅读：林子祥高颜值新抱罕出镜与老公合体掘金 鬼妹仔性格笑容甜美被指有奶奶叶蒨文影子 曾获选清酒小姐

林