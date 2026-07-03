Brian李凯贤被狠批节目狂讲粗口 扬言「已习惯」拒改用字 霸气回应：问心无愧做返自己

组合廿四味今日到尖沙咀出席皮革品牌活动，陈子聪则因身在韩国未有出席。廿四味在受访时透露有构思推出红酒，又指刚好录完新歌，不过未知几时出，而歌曲《Night Drive》的MV快将推出。

廿四味感激郑秀文多次撑场

由于早前举行的演唱会反应好，所以已倾紧在澳门和马来西亚演出，不过一切先要等完成郑秀文演唱会嘉宾再倾，又指很多谢Sammi之前来廿四味的演唱会撑他们，而每一次Sammi举行的演唱会也有预他们一齐玩。对于首次踏上启德主场馆舞台，廿四味坦言感觉好荣幸、Crazy及觉得感恩。

李凯贤主持《九运会客室》被狠批

Brian李凯贤最近主持节目《九运会客室》，其表现被网民狠批，其中一个原因是狂讲粗口，Brian表示知道，但就坦言已习惯，所以不会理会，至于是否会减少讲粗口？他说：「已经少咗，所有人有好多进步空间，（会唔会用其他字去代替？）唔会，一系用一系唔用，例如what the fxxk 唔会话what the freak。」

阿肥劝Brian听取意见求进步

陈伟雄（阿肥）就认为讲粗口最重要的是出发点，闹人就不太好，但若是用来加强语气则没所谓，不过他劝Brian听别人意见，可以进步就进步，Brian也认同，但再问他会否听取观众意见？他说：「唔会，问心无愧，如果我做错事，梗系唔得啦，问心无愧就做返自己得喇，最紧要大家开心，大家笑。」