肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗

72岁的「肥妈」Maria Cordero，近年经历了丧偶及健康亮起红灯等人生低谷，状况一度让粉丝们深感担忧。然而肥妈展现了她一贯的坚韧与乐观，近日在社交平台上分享了她在农田里务农的影片，不仅曝光了她市值2千万港元的大埔三层别墅的巨型花园，更让粉丝看到她走出阴霾、重拾笑颜的惬意生活。影片中，肥妈头戴一顶阔边草帽，打扮朴素地穿梭在她的花园中，并亲手采摘亲手种植的潺菜，脸上洋溢著大丰收的喜悦。

肥妈豪宅花园建植物王国

从影片中可见，肥妈的私家花园占地甚广，规划井井有条。她以红砖砌成多个整齐的菜圃，里面种满了各式各样的蔬果。除了她正在收割、长得极为茂盛的潺菜外，旁边还有番茄、辣椒等农作物，绿意盎然，生机勃勃。肥妈更像专家一样，一边剪菜一边向网民分享种植心得，解释如何透过修剪让蔬菜长得更茂盛。整个花园俨如一个小型植物王国，让肥妈一家能随时享用最新鲜的有机蔬菜，让上自给自足的田园生活。

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肥妈近年历丧夫丧犬身体抱恙

肥妈自2020年丈夫Rick因病离世后，独居的她将心灵寄托在家中的宠物身上。然而今年五月，她养育多年的爱犬Barney亦不幸离世，让她心碎不已。祸不单行的是，此前她更因身体不适入院，检查后发现肺部「有粒嘢」，幸好最终证实为良性，但仍需服用类固醇治疗。在经历丧偶、丧犬和健康警号的多重打击后，肥妈的坚强令人敬佩。如今，她透过领养新小狗「Money」和专注于园艺，慢慢治愈伤痛，重新展现灿烂的笑容。

肥妈于沙巴拥4千呎复式豪宅

事实上，肥妈不仅在香港拥有豪宅，她在世界各地亦有不少物业。早前她就曾公开位于马来西亚沙巴的4千呎复式豪宅，据悉那是她与亡夫的爱巢。该豪宅空间极为宽敞，客厅足以放下三张大型梳化及一张七人饭桌，屋内更设有旋转楼梯，气派十足。最令人羡慕的是，露台外就设有私人泳池，可以一边畅泳，一边欣赏辽阔山景。不论是香港的田园别墅，还是沙巴的度假豪宅，都反映了肥妈多年来努力工作的成果。

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