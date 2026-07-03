「赌王最惨孙女」何家华宣布单身  尽骚傲人上围性感放题  大腿「龙纹身」野性吸睛

现年50岁、被外界封为「赌王家族最惨孙女」的何家华（Faye Clementina Ho），近日于个人IG社交平台上载多张极具诱惑的性感美照，旋即惹起网民热烈讨论。从这批最新曝光的照片可见，何家华的状态堪称一流，颜值依旧处于巅峰。她化上了极为精致的妆容，令原本就深邃的五官轮廓更为分明，完美散发出混血儿独有的迷人魅力。

何家华超性感展野性魅力

在这辑特意拍摄的照片中，何家华毫不吝啬地换上了多套性感战衣，完美展现其保养得宜的好身材。其中一袭紫色吊带短裙设计极度低胸，将她骄人的上围展露无遗，性感尺度爆灯；而另一袭粉红色低胸短裙同样惊艳，配合她多个诱人的甫士，充分凸显出她完美的「S型」性感曲线，一双白滑修长的美腿更是十分吸睛。而最令人惊喜的，莫过于她换上一袭绿色短裙时，大方骚出了右大腿上的龙形纹身，举手投足间尽展不羁的野性魅力。

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何家华双亲离世多年曾战胜癌魔

虽然如今展现出自信且光芒四射的一面，但出身显赫的何家华，前半生却充满了坎坷与波折。身为何鸿燊与元配黎婉华长子何猷光的大女儿，她在年仅6岁时，父母便于葡萄牙遭遇严重车祸不幸一同丧生。一夕之间失去双亲的她，后来主要由爷爷何鸿燊及四姑姐何超雄照顾长大。到了2016年，命运再次跟她开玩笑，她发现自己患上第三期乳癌。抗癌过程极度艰辛，她曾坦言治疗期间看着镜中灰暗的自己，一度感到极度沮丧甚至想过放弃，幸而最终在家人的陪伴鼓励下成功战胜癌魔，重拾健康。

何家华曾离婚现单身

感情方面，何家华曾于2003年与首任丈夫结婚并诞下一子一女，可惜婚姻于2009年破裂。其后她收购了英国赛车队并成为电单车赛唯一女班主，并在2023年与任职电单车锦标赛总监的男友Stuart再婚，但早前两人疑似婚变，之后何家华更转发一张与外籍爆肌型男的亲暱合照，但她已公开澄清，明确表示与对方已成「过去式」，宣布自己现正单身。回复单身的她状态大勇且魅力四射，接下来定必会吸引无数裙下之臣。

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