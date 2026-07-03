XiX出新歌MV获经理人郭伟亮操刀剪接 记录四女闺密日常欢乐时刻

XiX的四位成员邓晓殷(Kiele)、良玳莹（Crystal)、杨秉颐(Caitlin)与缪昀希(Charlotte)推出新歌《微笑击败全世界》散发正能量，MV拍摄当日，天公造美，遇上无限好的夕阳。

郭伟亮亲手剪接 MV

经理人郭伟亮(Eric Kwok)为《微笑击败全世界》MV亲自操刀剪接，将XiX可爱的日常记录下来作为送给XiX的礼物，Eric表示，「笑」是 XiX在芸芸女团中最特别之处：「佢哋咩都可以笑一大餐，而呢份欢乐经常都感染到一齐做嘢嘅人。」

Kiele微笑是唯一可控的心态

Kiele认为歌词中「用微笑击败全世界」对她有帮助：「我一直都系会被压力压倒嘅人，但要认清呢个世界有嘢系你控制唔到，呢件事喺我内心挣扎咗唔知几耐。」她有感而发说：「呢首歌对我意义重大，佢唔只系一种说法，系一种态度，一种看待世界嘅方式。有时候事情唔到我哋控制，但唯一可以控制嘅就系你嘅心态，我点样去看待目前嘅处境。呢首歌提醒咗我有时要退一步话俾自己知，唯一可以做嘅就系微笑以对生活所有事，有时你就只需要呢个态度。」

Caitlin新歌风格突破

Caitlin说：「呢首新歌嘅风格好唔同，亦都系我比较擅长嘅，所以录音嘅时候好开心好自在。拍MV𠮶日都好好玩，尤其系踩单车𠮶部分！我之前学极都学唔识，但系有咗XiX，导演，Eric Sir，同埋成个团队嘅支持，我最后成功踩咗9秒，简直系超越咗自己！」

Crystal拍摄如闺密约会

Crystal指今次拍MV好开心，因为不用跳舞：「我哋嘅职责就系露出我哋嘅微笑食嘢、踩单车、行街，做我哋平时女仔约会钟意做嘅嘢，仲有一直以来想做嘅嘢，就系教Caitlin同Charlotte 踩单车，同埋帮Charlotte剪头发，仲有俾佢哋帮我洗头，所以成个拍摄过程真系好好玩，我好 enjoy！」

Charlotte录音挑战最大

Charlotte认为新歌是XiX最大挑战嘅一首歌，特别系录音过程令她最深刻：「同埋今次Kiele一返到嚟香港就即刻主动陪我一齐练呢首新歌，帮咗我超级多，录音嘅过程当中Eric Sir都令我对喺唱歌表达情感呢一方面学到好多嘢。」

