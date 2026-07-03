TVB「单身女神」陈若思超性感引追求者？ 邪恶视角晒逼爆上围 「隐形富婆」曾误当小三

30岁的TVB小花陈若思，近日在社交平台上分享了一段与港台体育节目主持吴紫菲，挑战试食辣鸡面的影片，两位女神大胆的衣著和有趣的闺密互动，旋即成为网民热话。影片中，陈若思与吴紫菲以极度性感的家居造型上阵，大方展露美好身材，网民指画面的火辣程度与她们口中的辣鸡面，绝对是不相伯仲。

陈若思深V挂颈波点装挑战食辣

影片开头，两位女神已准备就绪迎接挑战。陈若思身穿一件白色波点挂颈露脐上衣，深V的剪裁将她丰满的上围展露无遗，配上低腰贴身牛仔裤，纤细的腰肢与白滑肌肤尽收眼底。身旁的吴紫菲同样不甘示弱，她穿上一件白色贴身小背心，上围也是逼爆澎湃，马甲线若隐若现。两人一身打扮虽然走休闲居家风，但性感指数爆灯，吴紫菲隐约露出的黑色内衣边，更添几分遐想。

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陈若思辣到放下女神形象

这段影片的重头戏是挑战食辣鸡面，陈若思与吴紫菲透过猜包剪揼的方式，决定谁要接受惩罚。游戏过程中，她们完全抛开平时的女神包袱，表情百变，充满喜剧感。猜输的一方要硬著头皮吃下一大口红通通的辣面，只见她们辣得不断搧风伸脷，展现出与平日幕前斯文形象截然不同的真我本色，陈若思更被辣得面容扭曲，高呼「辣死我呀」。

陈若思出生富裕生日收名表

回顾陈若思的演艺路，自落选港姐后加入TVB，并由本名「陈煦凝」改名为「陈若思」，她从初期主持儿童节目《Think Big 天地》，到参与《港女野人》等真人骚，再到客串《爱．回家之开心速递》、《痞子殿下》、《新闻女王》及《隐门》等多套重头剧。早前她更在剧集《正义女神》中，破格演出杀猫案的少女，表现备受关注；同时她亦是话题恋爱真人骚《女神配对计划2》的五位女神之一，曝光率极高。除了幕前发展，她「小富婆」的背景也为人津津乐道。家境富裕的她平日满身名牌，入行前曾是月薪高达8万的理财策划经理，生日更收过几十万的劳力士手表，生活相当富贵。

陈若思曾误当小三

陈若思早前自爆过往曾有5段情，陈若思表示曾遇过另一半背叛，当时她却爱这位前度，但竟被她发现他原来已有女友，令陈若思在不知情下做了第三者，而令她情绪十分低落。陈若思指自己过往对待每段感情都好认真，更直认「瞓晒身」，故得悉被背叛时极难受，并称这位前度伤得她最重。

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