黄宗泽化身「黄三岁」现身广州世界杯活动 睇波最爱美斯又「锄强扶弱」撑佛得角

四年一度的世界杯战况激烈，全城掀起睇波狂热！男神黄宗泽（Bosco）今日现身广州，出席由啤酒品牌举办的世界杯狂欢活动。大批市民一早挤满现场，希望一睹男神风采。

黄宗泽亲民玩游戏无架子

活动期间，Bosco一边展现招牌迷人笑容，一边不停抹汗。他笑言现场的热烈程度简直是「体感大考验」：「现场真系有啲热啊！因为呢度系玻璃顶，加上现场真系人山人海，所以温度直线上升。不过，最热嘅绝对系现场观众嘅热情！」虽然热到大汗淋漓，但一向亲民的Bosco与现场围观市民大玩游戏，全无明星架子，令全场气氛High爆。对此他幽默表示：「个个都知我系『黄三岁』嚟㗎啦，最紧要大家玩得开心、尽兴就得！」

黄宗泽顶眼瞓拣睇精彩赛事

​谈到今届世界杯，Bosco坦言要当一个「合格球迷」绝对是一大挑战：「追看球赛对我哋嚟讲真系有难度。大多数热门赛事都在凌晨三、六、九点开波，如果遇到十二点或者一点的赛事，我就一定会看。但有时遇到非常紧张的赛事，即使再累，我都会顶住眼瞓、熬夜支持，最近真系夜瞓咗好多。」被问到心水球队时，Bosco透露自己并非盲目追捧传统强队，反而带点「侠义心肠」：「我自己好钟意美斯，但同朋友睇波就冇话特别齐心钟意边一队。有时我反而有种『锄强扶弱』嘅心态，希望啲比较弱嘅球队可以爆冷，咁样先刺激！」 他更特别点名日前一战成名的非洲球队佛得角：「好似之前佛得角咁，真系好犀利！个龙门（禾仙夏）一夜之间爆红，我依家最欣赏就系美斯同埋佢！」

黄宗泽心水球队曝光

今届世界杯亦是不少传奇球星的「最后一舞」，Bosco言语间流露出一丝不舍：「今年美斯系最后一届，点都要捧场支持。其实有好多位球星都踢咗好多届，好似刚刚被淘汰的克罗地亚主将摩迪（Luka Modrić），应该都系最后一届了，所以每场赛事都非常珍贵。」活动在欢笑声与热烈气氛中圆满结束，Bosco的亲民与真性情再度疯狂吸粉，不少网民大赞他是「最强世界杯气氛组」！

