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钟景辉明日安息礼拜 演艺学院7.15设追思会暨展览 翌日开放公众签名留念

影视圈
更新时间：17:30 2026-07-03 HKT
发布时间：17:30 2026-07-03 HKT

人称「King Sir」的戏剧大师钟景辉于今年6月3日于家中安详离世，享年89岁。钟景辉的安息礼拜将于明天七月四日（星期六）上午十时三十分至中午十二时三十分在九龙城浸信会举行，礼拜后随即出殡，灵柩奉移至钻石山火葬场举行火葬礼。家属恳辞花圈、花篮。 如蒙赐赙，将全数拨捐予「香港演艺学院-钟景辉纪念奖学金」 以支持培育未来演艺人才，延续钟博士一生对艺术教育及香港演艺事业的无私奉献。

演艺学院7.15举行钟景辉举追思会暨展览

「King Sir」钟景辉生前曾任演艺学院戏剧学院创院院长，为了共同缅怀这位一代巨匠的风采与教诲，演艺学院将于7月15日为「King Sir」钟景辉举行追思会暨展览。追思会当日将有不同年代认识「King Sir」钟景辉的朋友及学生出席分享，共话当年的温暖与教诲。同场特设一日限定纪念展览，以嘉年华形式带大家进入「King Sir」钟景辉的戏剧世界，部分展区更会以他的重要作品为题，穿梭他精彩的人生阶段，一同回顾一代巨匠的演艺人生。

相关阅读：钟景辉7月4日举行安息礼拜 治丧委员会敬告家属谢绝花圈 奠仪将全数拨捐「钟景辉奖学金」

演艺学院7.16设公众签名追思活动

「戏剧大师钟景辉追思会暨展览」将于7月15日（星期三）下午三时至五时于香港演艺学院「香港赛马会演艺剧院」举行，昨日（2日）FB专页「King Sir永远的舞台」公布追思会暨展览的详情，纪念展览时间将于下午一时三十分至晚上十时在香港演艺学院 1楼Foyer举行，因场地位置所限，追思会及展览均只能招待受邀嘉宾及团体，须于网上报名并凭电子门票入场。为了让公众都有向「King Sir」钟景辉致敬，翌日7月16日（星期四）另设公众签名追思活动，现场将设有心意卡及收集邮箱，时间为上午十时至晚上八时在香港演艺学院大堂举行，按照家属意愿，恳辞花圈、花篮。如蒙赐赙，奠仪将全数拨捐「香港演艺学院 - 钟景辉纪念奖学金」，以延续 「King Sir」钟景辉一生对培育演艺人才的无私奉献。

钟景辉曾于香港演艺学院任教17年

「King Sir」钟景辉曾于香港演艺学院戏剧学院任教17年，黄秋生、苏玉华、潘灿良，刘雅丽、陈国邦、王祖蓝等都是在任时期的学生，同时「King Sir」钟景辉更是TVB艺训班的开山祖师，当年周润发原先不被取录入艺训班，多得钟景辉独具慧眼让周润发入学。多年来「King Sir」钟景辉曾参与了不少舞台剧的执导和演出、电影制作，曾担任亚视节目《寻找他乡的故事》系列的旁白，其独特的声线不单令世界各地华人所知，亦令不少艺员争相模仿。「King Sir」钟景辉在2001年退任演艺的院长后，返回TVB拍剧，参演了《LovingYou我爱你2》、《甜孙爷爷》、《高朋满座》、《律政强人》等，不过在2016年尾，钟景辉因患上大肠癌第一期而停工休养，康复后演出不多，因体力难支撑。拍完《牛下女高音》便退下火线，专心休养。多年来钟景辉对后辈照顾有加，他亦曾坦言不怕老去：「我不怕老，我觉得一个人一直老，便能一直成长。一直成长，便能一直学习。一片树叶也待落叶的时候，才能发放出最灿烂的色彩。人生真是很美好的，因此我会用有限的时间做最多的事。」

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