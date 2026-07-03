刘亚仁传10月拍新片为复出铺路 有望签约G-Dragon公司过档费2600万

曾涉毒的韩国影帝刘亚仁，今日传出复出在望，j韩媒指他落实演出《破墓》导演张载玄的最新电影《吸血鬼》，他将在片中饰演一名「吸血鬼猎人」，与李星民饰演的神父共同对抗吸血鬼，尹敬浩亦有份演出。《吸血鬼》的故事启发自爱尔兰作家Bram Stoker的经典小说《德古拉》，讲述猎人、神父以及与他们命运交织的故事，预计最快今年10月开拍。这也是刘亚仁在毒品案获判缓刑后，睽违约3年重返大银幕的复出之作。

刘亚仁多负评

消息曝光后引发不少批评，认为韩国过度包容争议男艺人，并对《破墓》导演张载玄感到失望。对于相关消息，负责发行电影的公司NEW仅低调回应：「我们正在与多位演员者协调，包括上述所说的演员（刘亚仁）。一旦确认，我们将立即公布。」 早于去年底，就传出刘亚仁会演出《吸血鬼》的消息，不过当时的经理人公司表示「一切都还没有定案」。此外，刘亚仁日前被指已约满公司UAA，并获斟签约G-Dragon所属的Galaxy Corporation，签约酬金更被传高达50亿韩圜（约2,600万港元）。